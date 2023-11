Sejm wznawia obrady, wracają pytania o wicemarszałków z PiS

Projekt ustawy o in vitro jest jedną z pierwszych spraw, którą ma się zająć Sejm. W najbliższym czasie powstaną również sejmowe komisje. Wraca też pytanie o fotele wicemarszałków Sejmu i Senatu nieobsadzone przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Przyszedł czas ponoszenia konsekwencji swoich działań – mówi wicemarszałek Sejmu i posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Niedziela. - Nie ma mowy o odwecie. Ja do pani Witek osobiście nic nie mam – dodaje.

Na tę chwilę przepadło dwoje kandydatów z partii, która w wyborach uzyskała teoretycznie najlepszy wynik. Co, jak wprost przyznaje większość sejmowa, nie wygląda najlepiej. - Byłoby może nawet politycznie lepiej, taktycznie lepiej, gdyby marszałek Pęk został przegłosowany pozytywnie, bo powstało wrażenie, i PiS natychmiast wykorzystuje to, że oni są wycinani – stwierdza wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

Parlamentarna "gra w cykora"

Nieliczni sugerują, że może jest jeszcze nadzieja dla Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej w Senacie. - Co do senatora Pęka, będziemy to rozważać i być może ta ocena ulegnie zmianie – przyznaje Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy.