"Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen-Z". Riposta Szymona Hołowni w czasie wystąpienia najmłodszego posła

Poseł Polski 2050 Adam Gomoła przedstawiał we wtorek w Sejmie sprawozdanie z komisji gospodarki w sprawie nowelizacji ustawy o handlu w niedziele. Przedstawił uzgodnione poprawki i przypomniał co znajduje się w projekcie.

- Pojawia się także nadzieja, że przyjęcie tego projektu ustawy będzie preludium do dalszych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedziele, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, pracowników, pracodawców, których wola w tym temacie co rusz wybrzmiewa w kolejnych badaniach opinii publicznej - mówił Gomoła, co wywołało żywiołową reakcję na sali sejmowej.

"Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen-Z"

- Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen-Z. Tak, to są jednak dwa różne zjawiska - dodał po chwili marszałek, kierując swoje słowa prawdopodobnie do posła Sebastiana Kalety z Suwerennej Polski. Komentarz Szymona Hołowni wzbudził na sali śmiech.

Jay-Z to pseudonim artystyczny jednego z najbardziej znanych amerykańskich raperów. Gen-Z, czyli inaczej pokolenie Z, to nazwa stosowana wobec osób urodzonych w latach 1995-2012.

Adam Gomoła o sytuacji studentów

Do zajścia odniósł się szybko sam Adam Gomoła na platformie X. "Bardzo mi miło, że wiele osób usłyszało dziś o tak wydawałoby się popularnym określeniu jak 'Gen Z'" - napisał. "Przy okazji PiS dowiedział się, że średni koszt życia studentów w Polsce za ich rządów wzrósł z 1,5k do prawie 4k miesięcznie. To dlatego młodzi poszli tak licznie do wyborów i odsunęli PiS od władzy" - dodał i załączył wspomniany fragment z jego wystąpienia.