Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla
W głosowaniu za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla było 422 posłów, przeciw było trzech posłów, a pięciu wstrzymało się od głosu.
Decyzja zapadła w związku z wnioskiem Prokuratury Europejskiej. Śledztwo tej prokuratury dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
W środę sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu oraz wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Była to reakcja na drugi wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie Króla. Za pierwszym razem - w lipcu - komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posłowi, a przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Następnie Sejm uchylił mu immunitet.
Wojciech Król zawieszony w KO
W ubiegłym tygodniu szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej poseł Zbigniew Konwiński poinformował, że Król został zawieszony w prawach członka klubu, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym.