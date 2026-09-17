Polska Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla Milena Zawiślińska |

Borys: Wojciech Król nie jest członkiem klubu i jest zawieszony w partii Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell

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W głosowaniu za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla było 422 posłów, przeciw było trzech posłów, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Wojciech Król w Sejmie Źródło zdjęcia: PAP/Tomasz Gzell

Decyzja zapadła w związku z wnioskiem Prokuratury Europejskiej. Śledztwo tej prokuratury dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W środę sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu oraz wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Była to reakcja na drugi wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie Króla. Za pierwszym razem - w lipcu - komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posłowi, a przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Następnie Sejm uchylił mu immunitet.

Wojciech Król zawieszony w KO

W ubiegłym tygodniu szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej poseł Zbigniew Konwiński poinformował, że Król został zawieszony w prawach członka klubu, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym.