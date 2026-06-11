Polska Sejm wybrał sędziego Trybunału Konstytucyjnego Oprac. Aleksandra Sapeta |

Prezydent przyjmie ślubowanie od Sławomira Patyry? Komentarz Waldemara Żurka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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W głosowaniu wzięło udział 424 posłów. Większość bezwzględna wyniosła 213 posłów. Za kandydaturą Sławomira Patyry było 235 posłów, przeciw 184, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Sławomir Patyra Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Kandydaturę Patyry zgłosiła grupa posłów KO, Lewicy, PSL-Trzecia Droga oraz Centrum. Z kolei we wtorek została ona zarekomendowana przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka.

Wybór sędziego TK był konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego Trybunału Andrzeja Zielonackiego. Wymaganego poparcia nie uzyskał prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (173 głosów za, 245 przeciw, 6 wstrzymujących się). Jego kandydaturę - już po raz siódmy - zgłosiła grupa posłów PiS.

Prezydent przyjmie ślubowanie od sędziego? Żurek komentuje

Wynik głosowania skomentował później minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. - Realizują się wszystkie plany, o których mówiłem. Przywracania tych instytucji dla obywateli - powiedział Żurek dziennikarzom na sejmowym korytarzu.

Szef MS był pytany, czy jeśli prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi nowego sędziego do Pałacu Prezydenckiego w celu złożenia ślubowania, to czy podobnie jak ostatnio zrobiło to czterech innych wybranych przez Sejm sędziów, Patyra złoży ślubowanie w Sejmie. - Myślę, że sędzia musi być niezawisły. On sam zdecyduje - odparł.

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Wypowiedź ministra przerwał premier Donald Tusk, który wychodząc z sali, poklepał Żurka po plecach. - Widzicie, premier jest zadowolony, więc to też jest dobry znak dla mnie - skomentował szef MS.

Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska dociekała, czy to był znak "jetem zadowolony, dobra robota" ze strony szefa rządu. - Mamy tak dużo pracy, że nie mamy czasu na ucinanie sobie pogawędek. Rozmawiamy merytorycznie, ale widać, że premier dzisiaj jest zadowolony - odpowiedział Żurek.

Kim jest Sławomir Patyra?

Dr hab. Sławomir Patyra to konstytucjonalista od 1994 r. związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na wydziale Prawa i Administracji. Od 2013 roku pracuje także na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego. Jest wykładowcą akademickim oraz współautorem kilku podręczników, a także członkiem między innymi Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Od 2013 roku Patyra jest radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Od tamtego czasu współpracuje także z Krajową Radą Radców Prawnych.

Sławomir Patyra Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Sejm wybiera sędziów TK indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, bezwzględną większością głosów.

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