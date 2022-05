Członkowie neo-KRS bis wybrani. Opozycja: to deal, PiS kupił za to poparcie dla prezesa Glapińskiego

Wybór członków neo-KRS bis przez Sejm komentowali w piątek politycy. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że "kiedy rada sądownictwa ma legitymację demokratyczną, łatwiej jest poszukiwać kompromisu w obszarze zmian w sądownictwie". Rzecznik PSL Miłosz Motyka powiązał to głosowanie z ponownym wyborem Adama Glapińskiego na prezesa NBP. - Stołki i posady dla hejterów ze strony ministra Ziobry były po prostu czymś, za co PiS kupił poparcie dla prezesa Glapińskiego - powiedział. Podobnego zdania byli także inni politycy opozycji.

Pytany, "z czego Solidarna Polska ustąpiła w zamian za to, że KRS zostaje w takim kształcie", minister odpowiedział, że "trwają właśnie rozmowy, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, to tylko komunikowałem".

Grabiec: próbuje się te deale dopinać po to, żeby uzyskać poparcie Ziobry

- Zostało to odłożone ze względu na napięcia w relacjach z Solidarną Polską. Teraz próbuje się te deale dopinać po to, żeby uzyskać poparcie Ziobry dla innych głosowań, zwłaszcza dotyczących systemu sądownictwa - ocenił.

Motyka: PiS kupił poparcie dla prezesa Glapińskigo

Podobną opinię wyraził Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. - To jest otwarty deal - skomentował. Jego zdaniem "stołki i posady dla hejterów ze strony ministra Ziobry były po prostu czymś, za co PiS kupił poparcie dla prezesa Glapińskigo i czymś, co pewnie przekonało Zbigniewa Ziobrę do poparcia likwidacji Izby Dyscyplinarnej (nieuznawanej izby Sądu Najwyższego - przyp. red.)".