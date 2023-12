Sejm zmienił regulamin izby. Wybór premiera będzie prostszy

Posłowie przyjęli zmiany w Regulaminie Sejmu. Teraz do liczenia głosów przy wyborze prezesa Rady Ministrów zostanie wykorzystane specjalne urządzenie. Sejm wybiera premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym "na zasadach ogólnych", tzn. głosowanie co do zasady będzie odbywało się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Druga zmiana w Regulaminie Sejmu ma usprawnić prace komisji finansów nad budżetem państwa.