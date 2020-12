Sejm debatuje nad odwołaniem wicepremiera Kaczyńskiego

Wieczorem w Sejmie odbywa się debata nad wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o odwołanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Transmisja w TVN24 i na tvn24.pl.

Najnowsze na górze Najstarsze na górze i Relacja odświeża się automatycznie 20:17 Premier przywołuje dane dotyczące bezrobocia, poziomu wynagrodzeń, zadłużenia zagranicznego.

20:16 Premier: wszystkie podstawowe pytania dotyczące Polski padły już dawno z ust Jarosława Kaczyńskiego

20:15 Morawiecki: wasza wizja była wizją obciążania naszych sumień cudzymi grzechami

20:14 Morawiecki: w III RP zderzają się dwie wizje Polski. Była wizja Polski suwerennej braci Kaczyńskich, Jana Olszewskiego i Polski miałkiej, małej, bezwolnej, Michnika i Urbana

20:12 Morawiecki: wizja, którą przedstawia prezes Kaczyński, stawia polską rację stanu na pierwszym miejscu, a wasza wizja to jest wizja patologii, które targały III Rzeczpospolitą

20:11 Morawiecki do opozycji: wasza postawa świadczy o tym, że nie tylko jesteście opozycją totalną, ale że jesteście opozycją zewnętrzną wobec polskich interesów, wobec polskiej racji stanu

20:10 Morawiecki do opozycji: ten wasz wniosek to nie jest wniosek o odwołanie pana prezesa Kaczyńskiego, ale to jest próba zdezawuowania pewnej wizji Polski, którą prezes Kaczyński proponuje

20:09 Głos zabiera premier Mateusz Morawiecki .

20:08 Kaczyński: rzeczywiście, jest w tym obszarze wiele do zrobienia

20:08 Kaczyński: Komitet do spraw Bezpieczeństwa jest instytucją koordynacyjną, zajmuje się przygotowywaniem rozwiązań zarówno prawnych, jak i praktycznych, odnoszących się do dziedzin związanych z bezpieczeństwem

20:06 Kaczyński: prawda jest taka, że wyjątkowo wulgarne, niszczące polskie życie publiczne, nieprzyzwoite okrzyki i wypowiedzi to według was wezwanie do dialogu

20:05 Kaczyński do opozycji: obrona kościołów to jest według was zbrodnia

20:05 Kaczyński: wzywanie do zabójstwa z wymienieniem nazwiska to jest według was w porządku, natomiast przeciwstawianie się temu to jest zbrodnia

20:04 Kaczyński: okazuje się, że obrona konstytucji, która została złamana pod koniec VII kadencji Sejmu (w latach 2011-15 - przyp. red.), to jest demontaż państwa

20:02 Kaczyński: zastosowaliście w swoich wystąpieniach socjotechnikę polegającą na zmianie znaczenia słów

20:02 Kaczyński: rzeczywiście z polskich sądów uciekła sprawiedliwość, ale to są wasze sądy

20:01 Kaczyński do opozycji: jesteśmy z zupełnie innego świata, wy najwyraźniej nie jesteście w stanie zrozumieć, że ktoś potrafi kierować się interesami Polski

20:00 Kaczyński: ogromna większość tego, co zostało tu powiedziane, to jest pomieszanie absurdu, kłamstw, ale także czegoś, co jest projekcją własnej mentalności na kogoś innego

19:59 Kaczyński: wbrew temu, co mówicie, uważam, że to nie jest czas na pożegnanie, ale o tym zdecydują wyborcy

19:58 Głos zabiera wicepremier Jarosław Kaczyński .

19:57 Gill-Piątek do Kaczyńskiego: pana czas minął i pan o tym dobrze wie, niech ma pan przyzwoitość i skróci nam cierpienia

19:57 Gill-Piątek do Kaczyńskiego: stał się pan nieznośnym wujkiem, który nie wie, kiedy wyjść z imprezy

19:56 Gill-Piątek: pana czyny będą pamiętać dzisiejsi 20- i 30-latkowie, to plucie na konstytucję, to dzielenie Polaków

19:55 Gill-Piątek do Kaczyńskiego: pana pretorianie łamią innym ludziom kręgosłupy

19:54 Gill-Piątek do Kaczyńskiego: pana prywatne imperium trzeszczy w szwach, a pan - niby impertor - rządzi i dzieli

19:53 Głos zabiera Hanna Gill-Piątek (zwiazana z Polską 2050 Szymona Hołowni, w Sejmie niezrzeszona) .

19:52 Dziambor do Kaczyńskiego: jest pan w tym rządzie tylko po to, żeby dbać o bezpieczeństwo Mateusza Morawieckiego, który nie potrafł poradzić sobie w wojnie ze Zbigniewem Ziobrą

19:52 Dziambor do Kaczyńskiego: jak to jest piastować najbardziej fikcyjne stanowisko w tym rządzie?

19:51 Głos zabiera inny przedstawiciel Konfederacji, Artur Dziambor .

19:50 Winnicki: Kaczyński nie panuje nad państwem, które stworzył, które pod wieloma względami jest powtórzeniem najgorszych patologii III RP. Jeśli dziś Kaczyński jest słaby, to dlatego, że nie ma żadnej zmiany

19:48 Winnicki: Kaczyński do dymisji nie tylko dlatego, że rozpoczął swoją obecność w rządzie od ataku na rolników, nie tylko dlatego, że odpowiadał za bierność policji, kiedy rozpoczęły się lewicowe manifestacje

19:47 Winnicki: stanowisko dla Kaczyńskiego jest sztuczne, stworzone dla politycznych gier

19:47 Głos zabiera Robert Winnicki (Konfederacja) .

19:47 Kosiniak-Kamysz: możemy doprowadzić do tego tylko poprzez przywrócenie normalności, trzeba odsunąć od władzy radykałów

19:46 Kosiniak-Kamysz: proponujemy nową umowę społeczną, opartą o wartości prawdy, sprawiedliwości

19:45 Kosiniak-Kamysz: mieliście słuchać Polaków, a wy słuchacie dziś radykałów, którzy chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej

19:45 Kosiniak-Kamysz: rządy PiS to wyzysk między innymi przedsiębiorców

19:44 Kosiniak-Kamysz: podzieliliście medyków, dziennikarzy i media, podzieliście nawet koła gospodyń wiejskich, ale co najgorsze - podzieliliście Polskę.

19:43 Kosiniak-Kamysz do przedstawicieli PiS: chcieliście zmieniać Polskę, ale robicie to według zasady: dzielić i zawłaszczać

19:42 Głos zabiera prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz .

19:41 Gawkowski: Jarosław Kaczyński, zamiast budować bezpieczeństwo, jest dziś architektem przemocy

19:41 Gawkowski: znalazł pan wroga w młodym pokoleniu, nie ma pan empatii, za to ma pan pełny plecak nienawiści

19:40 Gawkowski: kiedy policjanci pryskają gazem w twarz posłanek Nowackiej i Biejat, pan mówi, że się im należało

19:40 Gawkowski: dla tłumienia protestów społecznych wysyła pan oddziały antyterrorystyczne

19:39 Gawkowski: wicepremier Kaczyński chciał być jak szeryf na Dzikim Zachodzie. Ale okazał pan się marnym stróżem prawa, a Dziki Zachód zafundował pan Polkom, walczącym o swoje prawa

19:38 Gawkowski: miał pan odpowiadać za bezpieczeństwo, a odpowiada pan za spokój swoich partyjnych koleżanek i kolegów

19:37 Gawkowski: został pan wicepremierem, żeby walczyć z układem, ale we własnym rządzie

19:36 Głos zabiera szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski .

19:36 Zielińska: kiedyś pan mówił, że chce być emerytowanym zbawcą narodu. Czy chciał pan Polski, w której prawo jest bezprawiem?

19:35 Głos zabiera Urszula Zielińska (Koalicja Obywatelska) .

19:34 Wielichowska do przedstawicieli PiS: odwagi, dajcie znać swojemu liderowi, że nie panuje już nad nikim i niczym

19:34 Wielichowska: wicepremier krzyczy, że będziemy siedzieć, bo sam boi się więzienia

19:33 Wielichowska: to hańba dla Polski, że ktoś tak nienawidzący Polki i Polaków jest w rządzie

19:33 Wielichowska: Jarosław Kaczyński nie potrafił zagwarantować bezpieczeństwa obywatelom w czasach pandemii. Szpital Narodowy zamiast pacjentami wypełniony jest propagandą

19:32 Wielichowska: pałka w ręku policjanta to symbol obciążający Jarosława Kaczyńskiego

19:31 Głos zabiera Monika Wielichowska (KO) .

19:30 Tułajew do opozycji: ręka podniesiona na policjanta to ręka podniesiona na polskie państwo. I wy się do tego przyczyniliście

19:30 Tułajew: plan bezpieczeństwa, jaki wprowadza w życie prezes Kaczyński i rząd Zjednoczonej Prawicy, to wymierne liczby

19:29 Tułajew: to prezes Kaczyński uchronił Polskę przed takimi rzeczami, do jakich dochodziło we Francji, w Niemczech i w innych krajach Europy

19:28 Tułajew: w 2015 roku Kaczyński jako pierwszy miał odwagę sprzeciwić się przymusowej relokacji migrantów, to on przestrzegał przed nagatywnymi skutkami tego działania

19:27 Tułajew: w waszym wniosku nazwisko Kaczyński prawie pada 50 razy, a słowa "Polska" i "Polacy" znacznie, znacznie mniej. To najlepiej pokazuje, na czym oparty jest ten wniosek

19:26 Sylwester Tułajew (PiS) do opozycji: ten wniosek całkowicie nie ma sensu, nie macie nic do zaoferowania poza atakiem, jesteście nadal totalną opozycją

19:25 Głos będą zabierać teraz przedstawiciele klubów i kół.

19:24 Zieliński: wniosek nie ma żadnych podstaw, jest bulwersujący

19:24 Zieliński: tym wnioskiem chcieliście przypisać Jarosławowi Kaczyńskiem 10 plag egipskich

19:22 Zieliński: większość czonków komisji uznała, że wniosek jest bezzasady, chybiony merytorycznie

19:21 Głos zabiera przedstawiciel PiS Jarosław Zieliński , sprawozdawca sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

19:20 Budka: nawet jeśli dziś posiadacie tu większość, to na ulicach polskich miast tej większości nie macie

19:19 Budka: to wotum nieufności nie jest przeciwko wam, bo wy, tak samo jak my, potrzebujecie nowego otwarcia

19:19 Budka: nadszedł czas, by zgromadzić Polaków wobec pozytywnych idei, nam wszystkim należy się nowy projekt, który przywróci Polakom nadzieję

19:16 Budka: to jest koniec epoki szukania wrogów

19:16 Budka do Kaczyńskiego: za wszystko pan będzie rozliczony, pana czas się skończył, to już jest koniec, doskonale pan o tym wie

19:14 Budka do Kaczyńskiego: w czasie strajków urządził sobie pan na ulicach Polski rekonstrukcję stanu wojennego

19:14 Budka: jedyną osobą, której poprawiło się bezpieczeństwo, od kiedy objął pan funkcję, jest pan sam

19:13 Budka: zrobił pan to tylko dlatego, że nie umieliście sobie poradzić z pandemią i kryzysem

19:13 Budka: żeby odwrócić uwagę od zaniedbań w kwestii bezpieczeństwa, rozpętał pan piekło kobiet

19:12 Budka do Kaczyńskiego: na pana sumieniu ciążą tysiące zwolnionych pracowników, tysiące zamykanych firm

19:10 Głos zabiera przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

19:10 Rozpoczyna się sejmowa debata nad wnioskiem o Jarosława Kaczyńskiego.

19:01 Lider PO Borys Budka , prezentując w listopadzie wniosek KO, zarzucił mu popełnienie "pięciu grzechów": doprowadzenie do "gwałtownego pogorszenia się bezpieczeństwa Polek i Polaków", "nieprzewidywalność", "zniszczenie instytucji państwowych", "pięć lat wyprowadzania Polski z UE" oraz "dzielenie i skłócenie Polaków".

18:59 Wniosek o jego odwołanie złożyła Koalicja Obywatelska, ale podpisali się pod nim także parlamentarzyści Lewicy.

18:49 Jarosław Kaczyński jest wicepremierem odpowiedzialnym w rządzie za bezpieczeństwo.

Wniosek Koalicji Obywatelskiej, pod którym podpisali się także parlamentarzyści Lewicy, to pokłosie wydarzeń podczas protestu Strajku Kobiet 18 listopada. Policja użyła wówczas gazu pieprzowego wobec demonstrantów, m.in. posłanki Lewicy Magdaleny Biejat. Wśród interweniujących byli m.in. nieumundurowani funkcjonariusze uzbrojeni w pałki teleskopowe.

Jarosław Kaczyński jest wicepremierem odpowiedzialnym w rządzie za bezpieczeństwo. Lider PO Borys Budka, prezentując w listopadzie wniosek KO, zarzucił mu popełnienie "pięciu grzechów": doprowadzenie do "gwałtownego pogorszenia się bezpieczeństwa Polek i Polaków", "nieprzewidywalność", "zniszczenie instytucji państwowych", "pięć lat wyprowadzania Polski z UE" oraz "dzielenie i skłócenie Polaków". - Przyszłość Polski, rozwój Polski, uzależniony jest od tego, czy Kaczyński straci władzę - mówił przewodniczący PO.

Jarosław Kaczyński w Sejmie Leszek Szymański/PAP

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel ocenił, że wniosek o odwołanie wicepremiera Kaczyńskiego jest kuriozalny, gdyż - jak mówił - "opozycja próbuje zrzucić na Jarosława Kaczyńskiego odpowiedzialność za działania swoje lub swoich sojuszników". Dodał, że ten wniosek wpisuje się w całą serię podobnych wniosków o wotum nieufności wobec poszczególnych członków rządu. - Wszystkie te wnioski są czysto polityczną zagrywką, mającą na celu zwiększenie emocji społecznych i politycznych - podkreślił.

Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji

W środę po godzinie 13 wnioskiem zajęła się Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze strony rządu udział w posiedzeniu komisji brał udział sekretarz stanu w KPRM Zbigniew Hoffmann.

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek. Za było 14 posłów, przeciw 20. Nikt się nie wstrzymał. Na posła sprawozdawcę komisji wskazano Jarosława Zielińskiego. Debata plenarna i głosowanie w tej sprawie mają się odbyć w środę wieczorem.

Szłapka: to pan doprowadził do bardzo głębokiej polaryzacji społeczeństwa

Poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka, który na komisji przedstawił uzasadnienie wniosku KO, powiedział, że debata na temat odwołania Kaczyńskiego jest debatą o rządach PiS i udziale Kaczyńskiego w życiu publicznym. - Wszyscy szczyciliście się tym, że Jarosław Kaczyński jest liderem waszego środowiska i to on podejmuje wszystkie decyzje - zwrócił się Szłapka do polityków PiS. - I to on za te wszystkie decyzje, które zostały podjęte przez rządy PiS powinien ponosić i będzie ponosił odpowiedzialność - dodał poseł.

Wskazał m.in. na działania służb specjalnych i agenta Tomasza Kaczmarka, który został później posłem PiS, upolitycznienie TVP, ataki na uchodźców i osoby homoseksualne.

Szłapka: Kaczyński powinien ponosić i będzie ponosił odpowiedzialność za wszystkie decyzje, które zostały podjęte przez rządy PiS TVN24

- To pan nazywał swoich przeciwników politycznych "mordami zdradzieckimi", "elementem animalnym", hołotą, "ludźmi specjalnej troski" - mówił Szłapka, zwracając się do nieobecnego na posiedzeniu komisji Kaczyńskiego. - To pan doprowadził do bardzo głębokiej polaryzacji społeczeństwa - dodał poseł.

"Miarą odpowiedzialności człowieka jest to, czy potrafi przewidywać skutek swoich słów"

Według niego Kaczyński stawia się ponad prawem i niszczy państwowe instytucje. Poseł KO ocenił, że Kaczyński postanowił wejść do rządu, by zapanować nad skłóconymi premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, by ten "nie upokarzał na każdym kroku" Morawieckiego. Zwrócił też uwagę, że wejście Kaczyńskiego do rządu czyni go formalnie odpowiedzialnym za sytuację w Polsce.

- Ale absolutnie najpoważniejszym oskarżeniem, które wobec pana formułuję, to to, co wydarzyło się po 22 października 2020 roku. To pan sprowokował i zadecydował o tym, że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł pseudowyrok dotyczący aborcji - powiedział Szłapka. Jak dodał, nieakceptowalne jest to, że Kaczyński zamiast zajmować się nadzorowaniem policji, wezwał "swoich funkcjonariuszy" do wyjścia na ulicę i "zastępowania policji".

- Miarą odpowiedzialności człowieka jest to, czy potrafi przewidywać skutek swoich słów. Słowa wicepremiera do spraw bezpieczeństwa mają bardzo dużą wagę, ktoś taki musi przewidywać skutki - mówił Szłapka. Jego zdaniem Kaczyński ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki manifestacji kobiet i Marszu Niepodległości.

Gawkowski: więcej jest w nim nienawiści niż chęci budowania współpracy

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski podkreślił, że w demokracji to państwo i jego aparat ma monopol na użycie siły.

Krzysztof Gawkowski na sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji TVN24

- Jarosław Kaczyński, wicepremier i przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa nawoływał nie raz wprost do dobrej organizacji państwa. Czy ta dobra organizacja państwa to formułowanie oddolnych bojówek? Czy ta dobra organizacja państwa to namawianie do tego, żeby powstawały grupy, które będą urządzały samosądy? Czy ta dobra organizacja państwa to to, że 11 listopada na ulice w marszach nie wychodzą matki, ojcowie i dzieci, tylko marsz stał się schowanym w tłumie ekstremistów prawicowych hołdem Polsce faszyzującej? - pytał poseł Lewicy. Jak dodał, to nie zarzut, tylko "przedstawienie stanu faktycznego".

Według niego "Jarosław Kaczyński w ostatnich tygodniach, a już na pewno po nominacji na wicepremiera, udowodnił, że więcej jest w nim nienawiści niż chęci budowania współpracy". - To osoba, która szuka wrogów i na ulicy i w Sejmie - ocenił Gawkowski.

Szef klubu Lewicy zarzucił też Kaczyńskiemu, że "stoi ponad prawem". - Symbolem pana władzy, panie premierze, stała się niestety pałka teleskopowa. Po 1989 roku żadna władza nie brała w rękę pałki po to, żeby prostować kręgosłup ludziom wychodzącym na ulicę. Władza PiS, którego pan jest prezesem i wicepremierem tego rządu, wzięła pałkę w rękę i niestety cały czas ją trzyma - mówił Gawkowski.

Jego zdaniem "odpowiedzialność karna Jarosława Kaczyńskiego to nie jest pieśń przyszłości, to jest kwestia czasu". - Za czyny, których dzisiaj nie rozliczymy w parlamencie, bo nie mamy większości, ale rozliczy was wyborca - dodał polityk Lewicy.

Hoffmann o zarzutach posłów KO i Lewicy: pełne fake newsów i hejtu

Do słów polityków opozycji odniósł się podczas obrad komisji minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann, który jest sekretarzem Komitetu ds. Bezpieczeństwa, na którego czele stoi wicepremier Kaczyński. Minister uznał wypowiedzi przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy za niemerytoryczne. - W wystąpieniach tych panów pojawił się szereg takich antygodnościowych, insynuacyjnych wypowiedzi pod adresem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, szereg fake newsów, zwykłego hejtu i czegoś, aż boję się użyć tego słowa, co niestety wskazuje na nienawiść wobec człowieka - mówił Hoffmann, kierując te słowa do Gawkowskiego i Szłapki.

Zastanawiał się też, co jest przyczyną takiej postawy, czy są nią "kompleksy" wobec prezesa PiS z powodu jego zwycięstw wyborczych.

Minister Hoffmann o zarzutach posłów KO i Lewicy: pełne fake newsów i hejtu TVN24

Minister przypomniał też, że jest sekretarzem Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. - Ja to wiem, ale pytanie, czy premier to wie? - zażartował Gawkowski, wywołując śmiech na sali.

- Panie pośle, zapewniam, że pan premier jest doskonale zorientowany, ponieważ to on mnie powołał na to stanowisko - odparł Hoffmann, po raz kolejny stając w obronie Kaczyńskiego.

Minister poinformował też, że Komitet, wbrew zarzutom opozycji, spotyka się regularnie co tydzień. Zastrzegł jednak, że jego posiedzenia są niejawne, więc nie może zdradzić żadnych szczegółów tych obrad.

Autor:pp/kab

Źródło: PAP, TVN24