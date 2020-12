Jarosław Kaczyński obroniony. Prezes PiS zostaje w rządzie

Sejmowa debata nad odwołaniem Kaczyńskiego

Wystąpienia premiera i prezesa PiS

Na zakończenie debaty na sejmową mównicę wyszedł Jarosław Kaczyński. - Ogromna większość tego, co zostało tu powiedziane, to pomieszanie absurdu, kłamstw - ocenił, odnosząc się do słów polityków opozycji.