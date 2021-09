Wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego. Najpierw debata, potem głosowanie

"Dziś do godz.16.00 było już 434 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Obawiamy się, że padnie kolejny rekord. Strona białoruska ściąga coraz większe grupy cudzoziemców na swoje terytorium, które potem brutalnie zmusza do przekroczenia granicy z Polską" - napisano w czwartek na Twitterze Straży Granicznej.