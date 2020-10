W Sejmie wniosek o odwołanie Ziobry i informacja minister rodziny

Czym zajmie się Sejm?

We wtorek Sejm ma też zająć się wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiadając pod koniec września ten wniosek powiedział, że "dzisiaj człowiekiem, który decyduje o absolutnej bezkarności ludzi władzy, jest prokurator generalny Zbigniew Ziobro" i że "przez jego działalność prokuratura została skrajnie upolityczniona".

Zgodnie z projektem, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg przychodów, poniżej którego można będzie korzystać z tego rozwiązania, to 100 mln zł rocznie. Wcześniej rządowa propozycja zakładała, że limit wyniesie 50 mln zł.

Przeciwko tej zmianie protestowali między innymi posłowie Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji. Według Krzysztofa Bosaka "zmiana jest tak głęboka, że podważa sens prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek komandytowych". Posłowie Koalicji Obywatelskiej oceniali, że przyjęcie takiego rozwiązania będzie oznaczać np. podwójne opodatkowanie tych, którzy pracują za granicą i tam zarabiają, przysyłając pieniądze do Polski. Według nich chodzi o około 40 tysięcy rodzinnych firm, które prowadzą działalność jako spółki komandytowe.

Zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty

Zakłada ponadto, że farmaceuci zatrudnieni w szpitalach będą mogli między innymi brać udział w pracach komitetu terapeutycznego i uczestniczyć w badaniach klinicznych. Zaproponowano nową formę kształcenia podyplomowego, czyli kursy kwalifikacyjne. Podczas prac w sejmowej komisji zdrowia, która zajmowała się sprawozdaniem pracującej wcześniej podkomisji, do projektu wprowadzono m.in. zapis, że farmaceuci będą wspierać lekarzy w zakresie farmakoterapii pacjentów.

W poniedziałek we wspólnym liście do wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina organizacje pracodawców napisały, że projekt ten w obecnej formie stanowi próbę głębokiej i zbędnej ingerencji w rynek apteczny, uderzającej w fundamentalne dla wolnej i uczciwej konkurencji wartości. Z kolei w uzasadnieniu projektu, który jest przedłożeniem rządowym, stwierdzono, że dzięki regulacji wzrośnie rola i pozycja farmaceutów – będą mogli brać znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i z farmakoterapią.

Nowelizacja ustawy covidowej i ustawy o ochronie zwierząt

Możliwe, że Sejm zajmie się też stanowiskiem Senatu do nowelizacji ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Nowelizacja zakłada między innymi wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z epidemią.

Zgodnie z nowymi przepisami nie popełniają przestępstwa lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego, chyba, że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.

Nie jest też wykluczone, że Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z informacją na stronie internetowej, sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma je zaopiniować we wtorek po południu. Senat 14 października zaproponował 36 poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego.