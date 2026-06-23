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Polska

Marszałek Sejmu wprowadził zakaz telefonów. "To nie jest kabaret"

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Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty zakazał wnoszenia telefonów na konwent seniorów. "Ktoś powinien dbać o powagę tych instytucji"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Nie "chcę", tylko zakazałem. I nie panu Suskiemu, tylko wszystkim - mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Chodzi o wnoszenie telefonów komórkowych na konwent seniorów. Powodem miało być zachowanie posła PiS Marka Suskiego na jednym z posiedzeń. - Cenzura w rozkwicie - komentuje Suski.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zabronił wnoszenia telefonów na konwent seniorów - przekazał poseł PiS Marek Suski reporterowi TVN24 Radomirowi Witowi. To organ Sejmu, w skład którego wchodzą marszałek, wicemarszałkowie oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący klubów. Wit poruszył ten temat w najnowszym odcinku cyklu "Sejmu Wita".

Jak mówił Suski, marszałek decyzję podjąć miał po jednym z ostatnich posiedzeń konwentu, na którym doszło do awantury. - Kiedy pytałem o to, kiedy będzie wniosek o odwołanie pani (Moniki - red.) Wielichowskiej, czy Sejm zajmie stanowisko w sprawie pobicia polskich obywateli, to marszałek uciekł. Pani Wielichowska od hien mnie wyzwała. I pan marszałek powiedział, że wprowadza zakaz przynoszenia telefonów - opisywał poseł PiS.

- Na następny konwent już nie będzie można mieć telefonu, ponieważ ja postanowiłem nagrać ich, jak mi ubliżają. Po prostu cenzura w rozkwicie - skomentował.

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Czarzasty uzasadnia: są ciała, które powinny być poważne

Wit zapytał o tę sprawę samego marszałka. - Marek Suski mi się pożalił, że pan chce zakazać mu wnoszenia telefonu na konwent - zwrócił się do Czarzastego.

-  Nie "chcę", tylko zakazałem. I nie panu Suskiemu, tylko wszystkim - powiedział marszałek Sejmu. - Po prostu są ciała, które powinny być poważne. Jeżeli ktoś chce sobie szaleć, to zapraszam do cyrku - wbił szpilę.

Przedstawił swoją wersję wydarzeń z ostatniego posiedzenia. - Nie może być tak, że pan Suski będzie prowokował panią Wielichowską, obrażał, nagrywał. To nie jest kabaret - mówił. - Jest prezydium Sejmu, jest konwent seniorów, jest Sejm. Naprawdę ktoś powinien dbać o powagę tych instytucji - powiedział Czarzasty. - Jeżeli ktoś nie ma na to ochoty to pełen szacunek, ale raczej, jeżeli chodzi o mnie, to będę o to dbał - podkreślił.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Włodzimierz CzarzastyMarek SuskiSejm
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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