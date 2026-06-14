Polska Posłanka udawała, że rozmawia przez telefon. "Ja do pani dzwonię" Oprac. Paulina Borowska |

"Sejm Wita". Posłanka i telefon, czyli jak nie udawać, że się rozmawia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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W nowym odcinku "Sejmu Wita" reporter TVN24 Radomir Wit pytał posłów na korytarzach sejmowych między innymi o wybory na prezydenta Krakowa i o ustawę o artystach. W pewnym momencie spotkał posłankę PiS Dominikę Chorosińską, która idąc trzymała telefon komórkowy przy uchu. - Przepraszam, telefon pani dzwoni - powiedział Wit. - No właśnie - odpowiedziała. - To pani udawała, że rozmawia? - zapytał.

- Nie, ja próbowałam się dodzwonić - odpowiedziała Chorosińska. - Ja do pani dzwonię prawdę powiedziawszy, chciałem sprawdzić, czy pani udaje, czy nie - przyznał reporter.

Radomir Wit zauważył, że gdy posłanka usłyszała, o jakiej sprawie chciał z nią porozmawiać, to chętnie zgodziła się na rozmowę. - Po co udawać, że się rozmawia przez telefon? - zastanawiał się dziennikarz.

Cała sytuacja i więcej w nowym odcinku "Sejmu Wita". Można go obejrzeć w TVN24+.

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