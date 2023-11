Sejm we wtorek. Powołanie Rzecznika Praw Dziecka i nowe komisje śledcze

Wtorek to kolejny dzień pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Posłowie mają m.in. powołać Rzecznika Praw Dziecka i członka komisji ds. pedofilii. W harmonogramie obrad przewidziano też debatę nad trzema projektami powołującymi komisje śledcze. Co jeszcze? Oto harmonogram obrad.

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji rozpoczęło się 13 listopada . Wtorek, 28 listopada, będzie jego kolejnym dniem. Jak wynika z harmonogramu obrad, rozpoczną się one o godz. 12 od głosowań, m.in. nad powołaniem nowego Rzecznika Praw Dziecka . Jedyną kandydatką na to stanowisko jest Monika Horna-Cieślak, zgłoszona przez KO, Lewicę, PSL - Trzecią Drogę i Polskę 2050 - Trzecią Drogę.

Sejm we wtorek. Finansowanie programu in vitro

Posłowie będą również głosować nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wprowadzającego finansowanie procedury in vitro. Wniosek o odrzucenie podczas debaty w ub. tygodniu złożył klub Konfederacji. W przypadku nieprzyjęcia wniosku jeszcze we wtorek trafi on do komisji zdrowia; zgodnie z harmonogramem w środę przewidziano w Sejmie drugie czytanie projektu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że w środę możliwe jest przyjęcie projektu ustawy o finansowaniu in vitro. Podczas wtorkowego posiedzenia Sejm ma się zająć sprawozdaniem komisji o rządowym i poselskim projektach ustaw, które przenoszą tegoroczną tzw. niedzielę handlową z 24 grudnia, czyli Wigilii, na 10 grudnia.