Przerwał Tuskowi exposé. "Godzina minęła"

Donald Tusk był w trakcie wygłaszania exposé. - Oprócz programów partii koalicyjnych, będziemy musieli bardzo konkretnie zająć się czyszczeniem. To nie jest wcale przyjemny obowiązek, ale my bez tego nie ruszymy. Nie ruszymy bez wyczyszczenia tej stajni Augiasza, jaką zostawiają po sobie bez poszanowania prawa... - mówił

- Wiecie, czym się będzie różnił ten rząd od poprzedniego? Słuchaliśmy wczoraj wystąpienia pana Mateusza Morawieckiego. Wygłaszał swoje exposé. Nikt z was nie wierzył, że to jest exposé przyszłego rządu (...) Wysłuchaliśmy tego exposé, które przecież pozbawione były de facto znaczenia i treści. Wysłuchaliśmy tych słów z szacunkiem i respektem. Oczekuję tego także od państwa (...) To dotyczy filozofii nowego rządu. Będziemy się różnić, ale też szanować. Będziemy was szanować nawet wtedy, kiedy będziecie robili wszystko, żeby nie móc was szanować. Będziemy bardzo cierpliwi - zapewnił Tusk.