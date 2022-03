Sejm zdecydował w sprawie specustawy o pomocy ukraińskim uchodźcom

czytaj dalej

Trwa czternasta doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Radosław Sikorski, europoseł PO i były szef dyplomacji, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do kolejnych bombardowań infrastruktury cywilnej, ocenił, że "to jest wyraz zbrodniczej frustracji" Putina. Jego zdaniem w takim działaniu jest "intencja polityczna". - Putinowi chodzi o to, żeby pod bombardowaniami i ostrzałem Ukraińcy uciekli ze swoich miast, a on potem przejmie te sterty gruzu i w nich umieści czy to zrusyfikowanych Ukraińców, czy po prostu Rosjan - dodał.