Zapis o bezkarności odrzucony, przywrócony i znów odrzucony

Specustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom to projekt, który ma odpowiedzieć na potrzeby związane z napływem obywateli Ukrainy do naszego kraju. Zawiera też przepisy o braku odpowiedzialności urzędników za decyzje podejmowane między innymi w przeszłości, w czasie epidemii COVID-19. Przepis został wycofany w trakcie posiedzenia komisji administracji i spraw wewnętrznych. Jednak w środę przed południem powrócił w nowej formie, a w środę wieczorem znów został usunięty z projektu.

Projekt ustawy o pomocy ukraińskim uchodźcom we wtorek późnym wieczorem zyskał poparcie sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. Komisja pracowała nad projektem specustawy blisko 10 godzin.

Czytaj więcej: Komisja rozpatrzyła projekt specustawy o wsparciu ukraińskich uchodźców

Poprawka wykreślona w trakcie posiedzenia komisji

W trakcie posiedzenia złożono szereg poprawek. Komisja opowiedziała się między innymi za poprawką Koalicji Obywatelskiej, która zakłada wykreślenie przepisów specustawy dotyczących odpowiedzialności karnej urzędnika publicznego.

Chodzi o przepis, który gwarantuje funkcjonariuszom publicznym bezkarność za złamanie dyscypliny finansów publicznych i złe gospodarowanie pieniędzmi w kilku przypadkach, między innymi za czyny popełnione w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego, trwania wojny napastniczej na terytorium sąsiedniego państwa, a także w czasie pandemii, a sprawca działał w celu między innymi ochrony życia lub zdrowia wielu osób lub mienia wielkiej wartości.

Powrót kontrowersyjnych przepisów

Następnego dnia, w środę, na sali plenarnej zaproponowano nowe poprawki do projektu.

- One de facto w praktyce oznaczają powrót zapisów o bezkarności urzędniczej - relacjonował z Sejmu reporter TVN24 Radomir Wit.

"PiS znowu złożył poprawkę, która daje politykom bezkarność"

Taki obrót spraw przy Wiejskiej komentowali politycy opozycji. - Dzisiaj PiS znowu złożył poprawkę, która daje politykom bezkarność. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że rząd premiera Morawieckiego idzie dokładnie tą samą drogą, co Władimir Putin. Tam rosyjska Duma (Państwowa) w 2020 roku przegłosowała przepisy o bezkarności dożywotnio dla polityków - przypomniał poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

Prezydent Federacji Rosyjskiej, który zakończył pełnienie urzędu, korzysta z nietykalności. Nie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, a także być zatrzymany, aresztowany, przeszukany, przesłuchany, a także poddany kontroli osobistej

- To jeden wielki skandal, to bezczelność - skomentował Joński. - Będziemy szukali większości, żeby również na tej sali (plenarnej, nie tylko w trakcie posiedzenia komisji - red.) odrzucić tę poprawkę - zapowiedział. - To pokazuje, że ta ustawa o pomocy dla Ukraińców tak de facto nie powinna się tak nazywać. Bo jeśli rządzący chcieliby pomóc Ukraińcom, to nie przepychaliby poprawek, które mają pomóc im. Bo to oni narobili szwindli i oni za nie odpowiadają - podsumował poseł KO.

O poprawce z sejmowej mównicy informowała też posłanka KO Izabela Leszczyna. - Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że posłowie PiS-u przywracają przepis chroniący skorumpowanych urzędników. Przepis, który rozgrzesza ich nawet z przestępstw, które popełnili wcześniej, nawet w czasie pandemii. Jesteście obrzydliwi - mówiła. Zaapelowała do większości sejmowej o nieprzykładanie ręki do zaakceptowania tych przepisów.

Leszczyna: Posłowie PiS-u przywracają przepis chroniący skorumpowanych urzędników. Przepis, który rozgrzesza ich nawet z przestępstw, które popełnili w czasie pandemii TVN24

Poprawkę o bezkarności komentował także Krzysztof Gawkowski z Lewicy. - Kiedy szukamy solidarności, chcemy pomagać uchodźcom, to wpisywanie do ustawy bezkarności jest niczym jak szukaniem guza. To niepotrzebne, nierozsądne i powodujące niesmak - powiedział. Według niego PiS "szuka za wszelką cenę możliwości uniewinnienia siebie ze wszystkich przestępstw, które przez ostatnie dwa lata były realizowane". - Szukają takich możliwości, bo wiedzą, że ludzie chcą pomagać Ukraińcom - ocenił.

Powody wprowadzenia takiej poprawki tłumaczył w Sejmie poseł PiS Piotr Kaleta. - To poprawka, która dedykowana jest przede wszystkim samorządowcom. My nie możemy tworzyć takich projektów, które będą funkcjonowały na ten moment - mówił. Na uwagę, że samorządowcy nie wnosili o taką poprawkę, Kaleta odparł, że "samorządowcy nie proszą o bardzo wiele innych rozwiązań". - My musimy przewidywać, co się może wydarzyć - przekonywał.

W środę wieczorem poprawka ponownie została odrzucona przez komisję. Po pracy komisji ustawa znów trafi na salę plenarną. Jeśli zostanie przegłosowana przez Sejm, trafi do Senatu.

Oglądaj telewizję na żywo w TVN24 GO

Autor:akw/ tam

Źródło: TVN24, PAP