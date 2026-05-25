Udawał lokomotywę w Sejmie. Poseł zamieścił przeprosiny i przekazał kwiaty
"Chciałem serdecznie przeprosić Panią Poseł Paulinę Matysiak za to, że mogła się poczuć urażona moim niestosownym zachowaniem w czasie posiedzenia Sejmu" - napisał na X poseł Niedźwiedzki. "Przyznaję, że żart był niestosowny, nie na miejscu, tym bardziej, że pełniłem w tym czasie funkcję sekretarza" - dodał.
Na wpisie się jednak nie skończyło. - Pocztą kwiatową przekazałem kwiaty z wizytówką do biura poselskiego - powiedział nam polityk przed południem w poniedziałek. - Do biura dostarczone zostały godzinę czy dwie godziny temu - dodał. I rzeczywiście: "Z informacji przekazanych mi przez dyrektora mojego biura wynika, że dziś trafił do nas bukiet kwiatów przesłanych przez pana posła" - potwierdziła nam posłanka w wiadomości.
Niedźwiedzki zapowiedział już wcześniej, że w środę planuje osobiście przeprosić posłankę za swoje zachowanie. - W środę rano osobiście spotkam się z panią poseł - usłyszeliśmy w poniedziałek. Dodał też, że - poza przeprosinami - planuje wręczyć prezent: sękacz suwalski.
Poseł udawał lokomotywę
Podczas posiedzenia Sejmu 15 maja Jacek Niedźwiedzki, pełniący funkcję sekretarza obrad, w czasie gdy posłanka Paulina Matysiak wchodziła na mównicę wydał dźwięk przypominający gwizd lokomotywy. Jak przypominaliśmy w tvn24.pl, nie było to pierwsze takie zachowanie polityka.
Tym razem Matysiak, posłanka niezrzeszona, która zajmuje się m.in. wykluczeniem transportowym, zareagowała na jego zachowanie, publikując wpis w mediach społecznościowych. "Pytacie mnie Państwo, co sądzę o takim zachowaniu posła sekretarza. No cóż, niewiele, ale komuś sala sejmowa pomyliła się z przedszkolem" - napisała.
W rozmowie z tvn24.pl Niedźwiedzki przyznał, że jego zachowanie było "niepotrzebne", ale zaprzeczył, by miało złośliwy charakter albo drugie dno. Zapewnił też, że nie chciał obrazić posłanki. W niedzielnych przeprosinach, które polityk KO opublikował na platformie X prosił, żeby nie nadawać jego "niefortunnemu żartowi kontekstu, którego on nie zawierał". Jak zapewnił odnosił się "wyłącznie do tematyki kolejowej, o której się często wypowiada Pani Poseł".
