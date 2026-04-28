Minuta ciszy w Sejmie po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki

Sejm uczcił pamięć posła Łukasza Litewki minutą ciszy

- Wysoka Izbo, w dniu 23 kwietnia zginął tragicznie poseł Łukasz Litewka. Polityk, samorządowiec i działacz społeczny - zwrócił się Czarzasty do posłów podczas posiedzenia. Przypomniał, że zmarły tragicznie parlamentarzysta był również radnym Sosnowca (w latach 2014-2023), a w Sejmie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego komisji ds. Unii Europejskiej oraz komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt, pracował również w komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

- Był człowiekiem o ogromnej wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt. Nigdy nie przechodził obojętnie obok potrzebujących pomocy. Polska polityka straciła człowieka dialogu, poszukującego porozumienia i zawsze gotowego do działania w sprawach, w których ludzie o głębokiej empatii słuchają swojego serca, odrzucając wszystkie waśnie, różnice i uprzedzenia - mówił marszałek Sejmu. - Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy i bezinteresowne zaangażowanie w pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali. Za wrażliwość, pokazywanie nam, jak być lepszymi ludźmi. Zginął dobry człowiek. Uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy - zakończył marszałek Czarzasty łamiącym się głosem.

Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek w Dąbrowie Górniczej. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 57-letni mieszkaniec Sosnowca kierujący samochodem Mitsubishi Colt, zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Miał 36 lat.

Pogrzeb posła Lewicy odbędzie się w najbliższą środę w Sosnowcu.

