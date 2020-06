Polski Bon Turystyczny poparli niemal wszyscy posłowie. Sprawdź, co uchwalił Sejm

Uchwalona w piątek przez Sejm ustawa zakłada, że 500-złotowy bon turystyczny otrzymają korzystający z programu 500 plus i dodatków opiekuńczych. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, będzie można nim płacić za hotele lub imprezy turystyczne do 31 marca 2022 roku.

Za uchwaleniem ustawy o Polskim Bonie Turystycznym głosowało 424 posłów, przeciw było 16, wstrzymało się 12. Teraz ustawa trafi do Senatu. Minister rozwoju, wicepremier Jadwiga Emilewicz zapewniła, że "jesteśmy gotowi, aby w trzecim tygodniu lipca pierwsze płatności były realizowane". - Wszelkie środki pomocowe zapewne nie będą wystarczające i kompletne, dlatego to nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie branży turystycznej - oświadczyła Emilewicz. Nie wykluczyła, że być może program zostanie przedłużony na kolejne lata.

Bon dla beneficjentów programu 500 plus

Zgodnie z ustawą, uprawnienie do otrzymania bonu będzie przysługiwać beneficjentom programu społecznego 500 plus, a także beneficjentom dodatków, czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 roku.