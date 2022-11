"To, co robi pan minister, jest elementem spójnej konstrukcji: wyhodowania kompletnie nowego obywatela"

W "Tak jest" zaproszeni eksperci rozmawiali o nowelizacji prawa oświatowego, ustawie zwanej lex Czarnek 2.0. Zdaniem profesora Andrzeja Rycharda to, co proponuje minister Przemysław Czarnek, jest "elementem spójnej konstrukcji" PiS. Profesor Wawrzyniec Konarski dodał, że taka polityka "powinna w sposób najwyższy wzbudzać zaniepokojenie".

"To jest po prostu realizacja polityki" spójności PiS

Rychard komentował, że "wiele rzeczy można zarzucić PiS-owi, ale nie tego, że nie ma spójnego programu". - To jest bardzo spójny program: od generalnej idei kontrolujemy wszystko, bierzemy nowoczesność z Zachodu, wyłącznie materialną, ale żadnych miazmatów ideologicznych nie bierzemy, poprzez kontrolowanie instytucji, aż po polityki personalne. To wszystko jest bardzo spójne - zauważał.

- I to, co robi pan minister (Przemysław Czarnek) w tej kwestii, jest elementem tej spójnej konstrukcji: kontroli wszystkiego, wyhodowania, czy jakby powiedzieli zwolennicy tej koncepcji: wychowania kompletnie nowego obywatela, nowej elity, elity przyszłości, bo w zasadzie na tę, która jest, nie ma co liczyć. W skali całości potrzebujemy nowego człowieka - sugerował założenia lex Czarnek. - To jest po prostu realizacja tej polityki. Moim zdaniem to nie jest dobra polityka dla Polski - skwitował.