Sejm z uchwałą w sprawie Nord Stream 2. Przeciw tylko Paweł Kukiz: miałem niezsynchronizowany obraz

Sejm wezwał w uchwale rządy państw Unii Europejskiej oraz NATO, w szczególności niemieckie władze, do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy gazociągu Nord Stream 2. W uchwale podkreślono między innymi solidarność z Ukrainą.

Za przyjęciem uchwały było 452 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu, przeciw był tylko Paweł Kukiz, który brał udział w głosowaniach zdalnie. Po fakcie powiedział, że "to oczywiście był błąd". - Miałem niezsynchronizowany obraz z głosowaniami. Napisałem już do marszałek oświadczenie w tej sprawie - zaznaczył przewodniczący koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia.

"Sejm Rzeczypospolitej, w poczuciu solidarności z naszymi środkowoeuropejskimi sąsiadami, zagrożonymi rosyjskim ekspansjonizmem, w tym w szczególności z Ukrainą, wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie, w tym przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, jako naszego sojusznika w NATO i partnera w Unii Europejskiej, do wycofania jakiegokolwiek poparcia dla realizacji projektu gazociągu Nord Stream 2 oraz do podjęcia kroków zmierzających do natychmiastowego i skutecznego przerwania jego budowy" - napisano w uchwale.

"Apelujemy o to w imię szacunku dla wartości, na których oparta jest Unia Europejska, w imię solidarności z Ukrainą i dbałości o stabilność i bezpieczeństwo w Europie, jak też dla zwiększania odporności Unii na presję ze strony Rosji. Wzywamy też Stany Zjednoczone Ameryki jako naszego sojusznika w NATO, do utrzymania oraz rozszerzenia sankcji wymierzonych w podmioty uczestniczące w budowie gazociągu. Dalszy nacisk polityczny i ekonomiczny ze strony amerykańskiej może przyczynić się do odstąpienia od kontynuacji tego szkodliwego projektu oraz do wzmocnienia współpracy pomiędzy krajami członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego w kluczowych dla ich bezpieczeństwa kwestiach" - dodano.

Nord Stream 2 DPA-Zentralbild/Bernd Wüstneck/PAP/EPA

Ponadto w uchwale przypomniano agresywne działania Rosji, w tym w Gruzji w 2008 roku i na Ukrainie od 2014 roku. "Eksport węglowodorów jest źródłem finansowania zbrojeń rosyjskich i jako taki jest istotnym instrumentem agresywnej polityki Rosji, nie tylko względem państw ościennych, ale również innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nord Stream 2 ma na celu wyłącznie zmianę tras dostaw, a nie ich dywersyfikację. Istniejące moce przesyłowe gazu ziemnego z kierunku wschodniego są bowiem wystarczające dla zapewnienia niezbędnych dostaw tego surowca do Europy" - czytamy.

Posłowie w uchwale przypomnieli również presję wojskową Rosji na Ukrainę, groźbę wybuchu konfliktu zbrojnego u granic UE. "Nord Stream 2, umożliwiając Rosji rezygnację z tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy do głównych jego odbiorców - w tym do Republiki Federalnej Niemiec, otworzy Rosji drogę do wielkoskalowej zbrojnej napaści na Ukrainę bez ryzyka ponoszenia kosztów przerwania wskutek działań wojennych rzeczonego tranzytu" - dodano. W uchwale przywołano również przypadki zabójstw przeciwników politycznych i aktów terroryzmu dokonywanych przez rosyjskie służby na terytorium UE. "Wyrażamy przekonanie, że akceptacja dla kontynuacji projektu Nord Stream 2, w wyżej opisanych okolicznościach jest przyzwoleniem dla prowadzenia przez Federację Rosyjską polityki opartej na gwałceniu międzynarodowych standardów, praw człowieka, naruszaniu integralności państw ościennych i wywieraniu presji na państwa Unii Europejskiej i NATO" - napisali posłowie.

Jeden, kompromisowy, wspólny projekt uchwały powstał na bazie trzech projektów. Pod koniec maja odbyło się ich pierwsze czytanie. Były one autorstwa: PiS, Solidarnej Polski i PO. Ostatecznie w toku prac w komisji spraw zagranicznych wypracowano jeden, wspólny, kompromisowy projekt uchwały - "w sprawie wezwania rządów państw UE i NATO, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy gazociągu Nord Stream 2". Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych projekt uchwały został przyjęty przez aklamację.

Gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2 PAP/Adam Ziemienowicz

Nord Stream 2

Składający się z dwóch nitek gazociąg Nord Stream 2 jest już niemal w całości ukończony. Budowie sprzeciwiają się m.in. Polska, Ukraina i państwa bałtyckie podkreślając, że ukończenie projektu zwiększy zależność Europy od importu gazu z Rosji i rozszerzy polityczne wpływy Kremla na politykę europejską. Realizację projektu popierają Niemcy, Austria i kilka innych państw UE. Budowa rurociągu rozpoczęła się za kadencji administracji poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa w 2018 roku. Stała się głównym źródłem tarć między USA a Niemcami.

W przyszłości 55 mld metrów sześc. gazu ziemnego ma być co roku pompowanych z Rosji do Niemiec dwiema nitkami Nord Stream 2, każda o długości około 1200 kilometrów.

Autor:ft\mtom

Źródło: PAP