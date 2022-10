Kaczyński zapowiada "elastyczność" w kontaktach z Unią Europejską. Terlecki: twardo, ale elastycznie

Terlecki został zapytany o to, co oznacza wspomniana "elastyczność" w kontaktach z Unią Europejską. - Elastyczność? - dopytał. - Tak, co to może znaczyć? - dopytała Agata Adamek. - To, że zachowujemy się poważnie. Traktujemy Unię, poważnie traktujemy jej różne pomysły. Ale jednocześnie nie pozwolimy się źle traktować - odpowiedział. - To zmiana retoryki jednak. Raczej do tej pory była twardość bez elastyczności - dopowiedziała reporterka TVN24. - Twardo, ale elastycznie - skwitował Terlecki.