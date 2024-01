"Pokój pracy osób poselskich" w Sejmie. "To pokazuje nasze standardy"

Tabliczka z napisem "pokój pracy osób poselskich" pojawiła się na drzwiach biura klubu Lewicy w Sejmie. Zapytana o nią posłanka Anita Kucharska-Dziedzic odpowiada, że to wyraz szacunku do wszystkich osób, oraz starań, by używać języka inkluzywnego.

W poniedziałek reporterka TVN24 Agata Adamek opublikowała w serwisie X (dawniej Twitter) zdjęcie, na którym widać drzwi prowadzące do biura klubu parlamentarnego Lewicy w Sejmie. Pod logiem partii umieszczono napis: "Pokój pracy osób poselskich". Jak relacjonuje dziennikarka, taka tabliczka widnieje tylko na drzwiach klubu Lewicy.

- Tabliczki dużo mówią o świadomości osób tam pracujących - zauważa Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy w rozmowie z Agatą Adamek. - To pokazuje nasze standardy. Staramy się używać takiego języka, który jest w pełni inkluzywny - dodała. Podkreśliła, że to również pokazanie szacunku dla osób, które "niekoniecznie definiują się zgodnie z zerojedynkowym definiowaniem płciowości, seksualności". - Pokazujemy, że jesteśmy pełni szacunku dla nich - wskazała.

Polityczka Lewicy zapytana, czy z mównicy sejmowej posłowie będą się zwracać zwrotem "osoby poselskie", odparła, że jest "zwolenniczką, by mówić do wszystkich ludzi tak, jak sobie życzą", by uszanować ich wolę. - Myślę, że jeżeli pojawią się apele ze strony poszczególnych posłanek czy posłów, żeby się zwracać do nich "osoby poselskie", będziemy to szanować - wskazała.

Poseł Sachajko zwracał się "do poselskiej osoby Zembaczyńskiej"

Przypomnijmy, że niedawno wątek "osób poselskich" wywołał w Sejmie spore emocje. 20 grudnia, podczas debaty nad utworzeniem komisji sejmowej ds. afery wizowej, określenia tego używał polityk Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. Gdy z mównicy sejmowej zabierał głos polityk Kukiz'15 Jarosław Sachajko, zwracał się "do poselskiej osoby Zembaczyńskiej" i kilkukrotnie powtarzał ten zwrot wobec posła KO. - Co do osób poselskich, to uczcie się drodzy państwo tolerancji, (...) mam nadzieję, że moje wystąpienia będą sprzyjać temu, że tolerancji się nauczycie - odpowiadał Zembaczyński.

Autor:pb//am

Źródło: tvn24.pl