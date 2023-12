Nowy Trybunał Stanu oficjalnie powołany

- Macie sprawić, że obywatele będą czuli się bezpiecznie z tymi, którzy sprawują nad nimi władzę. Macie być bezpiecznikiem, na który z nadzieją będą spoglądać ci wszyscy, którzy zaufali, że demokracja w Polsce jest najlepszym z możliwych systemów - mówił do nowych członków Trybunału Stanu marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu wręczył w czwartek akty powołania dwóm zastępcom przewodniczącego oraz 16 członkom Trybunału Stanu wybranym jeszcze w listopadzie przez Sejm obecnej kadencji. - Chciałbym, by Trybunał Stanu stał się w Polsce realnym organem nadzoru nad tymi, którzy w Polsce sprawowali i sprawują władzę - powiedział w czwartek Szymon Hołownia .

"Macie sprawić, że obywatele będą czuli się bezpiecznie"

Podczas uroczystości wręczenia aktów powołania marszałek Sejmu wskazał, że na członkach Trybunału Stanu leży szczególna odpowiedzialność. - Jesteście organem, który ma zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Rzeczypospolitej, macie sprawić, że obywatele będą czuli się bezpiecznie z tymi, którzy sprawują nad nimi władzę. Macie być bezpiecznikiem, na który z nadzieją będą spoglądać ci wszyscy, którzy zaufali, że demokracja w Polsce jest najlepszym z możliwych systemów i sprawić by wszyscy ci, którym przyjdzie na myśl, by te nadzieje zawieść, zostali pociągnięci do odpowiedzialności - mówił marszałek.