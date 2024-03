Szymon Hołownia o "ciekawych przetasowaniach na sali sejmowej"

Nie wskazał, kogo miał na myśli, ale zwrócił się do dziennikarzy - "starych politycznych wyjadaczy". - Myślę, że nie muszę tłumaczyć, co zaczyna się tutaj święcić. To może być naprawdę ciekawe półrocze - dodał.

Spór w Zjednoczonej Prawicy

- Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy - stwierdził we wtorek poseł PiS Michał Dworczyk. W mediach społecznościowych odpowiedział mu Jaki, a to z kolei skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński. O "wzajemny szacunek i współpracę" do "drogich młodych kolegów" zaapelował wiceprezes PiS, europoseł Joachim Brudziński.