Paweł Soloch rzucił zdjęcie dziecka z Michałowa na podłogę w Sejmie. Szef BBN tłumaczy swoje zachowanie

Sejm zgodził się w czwartek na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego, który obowiązuje w części województwa podlaskiego oraz lubelskiego. Ostatecznie za tym rozwiązaniem głosowało 237 posłów, 179 było przeciw, zaś 31 wstrzymało się od głosu. Głosowanie poprzedzone było gorącą dyskusją. W pewnym momencie do mównicy podszedł poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki, który w rękach trzymał zdjęcie dziecka migrantów, które trafiło do Michałowa na Podlasiu, ale jego obecny los jest nieznany. - Pytam się pana prezydenta: niech nam pan powie, gdzie jest to dziecko? Co się z nim stało? Oczekujemy odpowiedzi od pana prezydenta – powiedział Artur Łącki.