Starcie Sachajki z Zembaczyńskim. Poszło o "osobę poselską"

Podczas debaty w Sejmie poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko drwił z określenia "osoba poselska", którym posługiwał się polityk Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. - Uczcie się tolerancji, bo to jest nowy przymiotnik, który w tej izbie będzie przyświecał obradom - wskazał Zembaczyński.

Podczas debaty nad utworzeniem komisji sejmowej ds. afery wizowej polityk Kukiz'15 Jarosław Sachajko powiedział, że przedstawiciele jego koła nie mogli zadawać pytań podczas dyskusji nad uchwałą w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Polityk stwierdził, że w ten sposób "wyborcy Kukiz'15 zostali pozbawieni zadawania pytań".

Polityk skierował się również "do poselskiej osoby Zembaczyńskiej", czyli posła Witolda Zembaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej, w sprawie "szargania polskiego godła".

- Jest to skandaliczne, że w polskim Senacie było godło, które nie odpowiada ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej - powiedział Sachajko.

Zembaczyński do Sachajki: uczcie się tolerancji

W reakcji na wypowiedz posła Sachajki Witold Zembaczyński poprosił marszałka Włodzimierza Czarzastego, prowadzącego obrady, o udzielenie głosu.

- Wielce szanowny panie marszałku, wielce szanowne osoby poselskie - rozpoczął, po czym zwrócił się do "posła Kukiz'15, który nie ma swoich wyborców, bo startowaliście z list PiS". - Proszę tutaj nie próbować uzurpować sobie prawa do jakiejś grupy wyborców, bo ich nie ma. Jedyne co jest, to 4,3 bańki na koncie pewnej fundacji. Te pieniądze prześwietlamy, będziecie się z tego rozliczać – zapowiedział.

- Co do osób poselskich, to uczcie się drodzy państwo tolerancji, bo to jest nowy przymiotnik, który w tej izbie będzie przyświecał obradom i mam nadzieję, że moje wystąpienia będą sprzyjać temu, że tolerancji się nauczycie - dodał poseł KO.

Sachajko: osobo poselsko, uderz się we własne piersi

Po tych słowach na sejmowej mównicy ponownie pojawił się poseł Sachajko.

- Osoba poselska jest nienauczalna jednak, bo osobie poselskiej powtarzamy od pół roku, żeby wszedł na stronę. Osoba poselska tam by znalazła sobie cały projekt, jaki złożyliśmy, dokładnie z czym, kto, na co pieniądze dostaje. To są wszystkie faktury, jakie osoby zatrudnione w tym projekcie dostają. Dobrze, żeby osoba poselska sprawdziła to i przestała powtarzać cały czas te same kłamstwa - stwierdził.

- A osoba poselska dobrze by było, aby powiedziała Polakom, czy Nowoczesna oddała swój dług, który od lat jest niespłacony. Osobo poselsko, uderz się we własne piersi. A co do wyborców, to Nowoczesna nie wiem ile ma swoich wyborców, bo startowała razem z Platformą Obywatelską. Więc uderzyć się we własne piersi, panie pośle - oświadczył, zwracając się do Zembaczyńskiego.

