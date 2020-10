Wznowione obrady, na sali Straż Marszałkowska. "Używana jako agencja ochroniarska Jarosława Kaczyńskiego"

Głos zabrała posłanka KO Małgorzata Tracz, która miała na twarzy maseczkę z symbolem protestu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej - czerwoną błyskawicą.

- Panie marszałku, wysoka izbo na naszych oczach toczy się historia. Od sześciu dni tysiące młodych ludzi na ulicach polskich miast protestują w obronie swojej godności, wolności, prawa do wyboru, prawa do aborcji. To jest wojna i wy tę wojnę przegracie. A kto jest za tę wojnę odpowiedzialny? Panie wiceministrze Kaczyński, to jest pana odpowiedzialność - mówiła Tracz zwracając się do prezesa PiS i rządzących.