Kaczyński po upadku rządu Morawieckiego. Mówił o "urojonej rzeczywistości" i "likwidacji demokracji"

Po godzinie 16 posłowie zdecydowali, by nie udzielić wotum zaufania rządowi Mateuszowi Morawieckiemu . Tym samym upadł rząd Zjednoczonej Prawicy . Po głosowaniu w ogniu pytań dziennikarzy znalazł się Jarosław Kaczyński .

Najpierw z pytaniem do prezesa PiS zwrócił się wybrany z list KO prezes Agrounii Michał Kołodziejczak, który pytał Kaczyńskiego, czy wyciągnie konsekwencje za przywóz ukraińskiego zboża do Polski. - Najpierw wobec pana wyciągniemy konsekwencje - odpowiedział mu Kaczyński.

- Nikt, kto znał wyniki wyborów, nie mógł sądzić, że będzie inaczej, ale to nie oznacza, że my nie będziemy dalej walczyć, nie będziemy się przeciwstawiać temu programowi, który był wielokrotnie przedstawiany i który traktujemy poważnie, a który sprowadza się do tego, że po prostu i praworządność, i demokracja zostaną w Polsce zlikwidowane - dodał po chwili.