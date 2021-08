Reakcje USA i Izraela na nowelizację Kpa. Sejm przyjął jedną poprawkę Senatu

Jedna z poprawek Senatu została przyjęta do nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego ważności postępowania administracyjnego. Ustawę skrytykował szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid, a także sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Sejm przyjął w środę jedną z poprawek Senatu do głośnej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącej możliwości kwestionowania ważności decyzji administracyjnych związanych z między innymi reprywatyzacją. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Szef izraelskiej dyplomacji o nowelizacji Kpa

- Będę nadal sprzeciwiać się wszelkim próbom pisania historii na nowo oraz promowania kompromisów i ustępstwa kosztem Holokaustu narodu żydowskiego i praw ofiar Holokaustu. Polska wie, co należy zrobić, uchylić prawo - oznajmił Lapid.

Sekretarz stanu USA wyraża zaniepokojenie ws. Kpa

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że polski parlament przyjął dziś ustawę drastycznie ograniczającą proces ubiegania się o restytucję mienia niesprawiedliwie skonfiskowanego podczas okresu komunistycznego w Polsce" - napisał w oświadczeniu szef dyplomacji USA Antony Blinken, wzywając prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania prawa lub odesłania go do Trybunału Konstytucyjnego.