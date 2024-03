czytaj dalej

Personel szpitala, w którym w połowie stycznia księżna Kate przeszła operację jamy brzusznej, usiłował uzyskać dostęp do jej prywatnej dokumentacji medycznej. Placówka wszczęła już wewnętrze postępowanie - podał we wtorek "The Mirror". W reakcji na te doniesienia w środę szpital wydał oświadczenie, w którym zapewniono, że każdy przypadek zgłaszanych naruszeń będzie sprawdzony.