W tym tygodniu Sejmu nie będzie. "Powód jest jeden"

Posiedzenia Sejmu zostały przesunięte na kolejny tydzień - poinformował we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak wyjaśnił, "oczywiście powód tego przełożenia jest jeden". - To, co dzieje się w tym tygodniu, sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, spór partyjny, który wokół tego rozgorzał, nie daje gwarancji, że w tym tak gorącym, obfitującym w różnego rodzaju rozstrzygnięcia tygodniu (Sejm - red.) będzie przebiegał spokojnie - wyjaśnił.

Marszałek Sejmu zorganizował konferencję po zakończeniu obrad Prezydium Sejmu. Poinformował, że posiedzenia Sejmu zostały przesunięte na przyszły tydzień. - Najważniejszą rzeczą jest dzisiaj dla nas praca nad budżetem. Wczoraj odbyliśmy konsultacje w tej sprawie z liderami koalicji, z Ministerstwem Finansów, z premierem, z Kancelarią Sejmu, żeby upewnić się, że proces uchwalania budżetu nie jest w niczym zagrożony - mówił.

Jak zapowiedział, będzie to "posiedzenie Sejmu budżetowe, tam będzie też ustawa okołobudżetowa, będzie wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza". - Ono odbędzie się w przyszły wtorek, środę i czwartek. W czwartek będzie to posiedzenie jednodniowe, na którym mam nadzieję budżet uchwalimy i do Senatu skutecznie wyślemy - dodał.

Jak wyjaśnił, "oczywiście powód tego przełożenia jest jeden". - Moim zadaniem - i to mówiłem dzisiaj Prezydium Sejmu, które podzieliło moją argumentację - jest przede wszystkim dbanie o powagę Sejmu. O spokój społeczny, bo on jest absolutnie fundamentalnie najważniejszą dzisiaj dla nas wartością, ale i o powagę Sejmu - kontynuował.

- Mam wrażenie i podziela je prezydium Sejmu, że to, co dzieje się w tym tygodniu, sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, spór partyjny, który wokół tego rozgorzał, nie daje gwarancji, że w tym tygodniu tak gorącym, obfitującym w różnego rodzaju rozstrzygnięcia, decyzje, awantury, doniesienia (Sejm - red.) będzie przebiegał spokojnie - dodał.

- W naszej ocenie emocje, które towarzyszą tym procesom politycznym, które teraz zachodzą, należy studzić, należy tonować, tak żeby szukać rozwiązań takich, które dadzą bezpieczeństwo Polkom i Polakom, a nie tworzyć areny do ich jeszcze większej eskalacji. Spokój społeczny i też poczucie, że opieramy się wszyscy o prawo, które jest jednakowe dla wszystkich. To są te czynniki, które w ocenie Prezydium Sejmu dzisiaj powinny wyjść na plan pierwszy. W związku z powyższym taką właśnie decyzję podjęliśmy - tłumaczył marszałek Sejmu.

- Siła państwa powinna płynąć z mądrości. Mądrość w tej chwili podpowiada takie, a nie inne rozwiązania, które sprawią, że będziemy próbowali deeskalować sytuację w Polsce, a nie stworzyć, jak powiedziałem, pola do tego, żebyśmy mogli znowu walczyć, bić się i ryzykować kolejne podziały, które między nami i tak będą - dodał.

Kiedy następne posiedzenie Sejmu?

Drugie posiedzenie Sejmu X kadencji miało się rozpocząć w środę i potrwać do czwartku. Po zmianach posiedzenia odbędą się 16, 17 i 18 stycznia.

Wtorek był też drugim dniem konsultacji marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotyczących wygaszenia mandatów polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika po tym, jak zostali oni skazani 20 grudnia 2023 roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z ich działaniami w czasie tzw. afery gruntowej.

Do tej kwestii odniósł się Hołownia na konferencji prasowej. - Po tych wszystkich konsultacjach, które odbyłem wczoraj z ministrem sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich, dzisiaj z szefem Państwowej Komisji Wyborczej, z profesorami Łętowską, Zollem, Hermelińskim, Lipowicz, Strzemboszem, ale też i po wielu analizach prawnych, które w tej sprawie zamówiłem, nie mam wątpliwości co do tego, jaki jest status panów Kamińskiego i Wąsika. Ten status nie wynika z żadnego mojego postanowienia. On wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - powiedział Hołownia.

Politycy mimo skazania prawomocnym wyrokiem sądu deklarowali jednak, że zamierzają pojawić się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Uważają, że nadal są posłami.

