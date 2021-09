Sejm przeciwny uchyleniu stanu wyjątkowego. Kowal: słowa premiera potwierdziły moje najgorsze odczucia

Sejm odrzucił wniosek o uchylenie stanu wyjątkowe. Paweł Kowal o słowach premiera

- To, co powiedział premier, potwierdziło moje najgorsze odczucia, czyli że cały ten stan wyjątkowy jest tylko po to, żeby grać ludzkim strachem, przykryć nieudolność władzy, przykryć to, że władza nie jest w stanie zapanować nad granicą – mówił Paweł Kowal, komentując sejmowe wystąpienie Mateusza Morawieckiego.