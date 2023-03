Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie protestują w Sejmie. Przyszła do nich minister Agnieszka Ścigaj

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi podopiecznymi wznawiają protest w Sejmie - poinformowała w poniedziałek posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich. Przedstawiła obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej. - Domagamy się, by projekt był rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu - oświadczyła. Po kilku godzinach od rozpoczęcia protestu do przebywających na sejmowym korytarzu osób przyszła minister do spraw integracji społecznej Agnieszka Ścigaj (koło Polskie Sprawy).

Iwona Hartwich zorganizowała w poniedziałek konferencję prasową w Sejmie wraz z grupą osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Zaprezentowali oni obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej wraz zebranymi podpisami, których, według posłanki, jest prawie 200 tysięcy.

Podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podwyższeniu wysokości renty socjalnej dla osób z niepełnosprawnościami PAP/Rafał Guz

Posłanka KO poinformowała, że osoby z niepełnosprawnościami składają projekt ustawy o rencie socjalnej do laski marszałkowskiej i domagają się, by był on rozpatrywany jeszcze na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu.

Do czasu, gdy to nie nastąpi, osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie będą okupować korytarz sejmowy, tak jak w 2014 i 2018 roku. - Odwieszamy obecnie nasz protest. Ja jestem tą samą osobą, która protestowała w 2018, a także 2014 roku - powiedziała Hartwich.

Projekt ustawy o rencie socjalnej zakłada wypłatę takiej renty w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 złotych.

Obecnie dorośli niepełnosprawni otrzymują miesięcznie 1217 zł.

"Będziemy walczyć i zostajemy" TVN24

"Chcemy godnie żyć, chcemy być traktowani z szacunkiem"

- Chcemy być traktowani poważnie, chcemy, żeby Polska nas wreszcie zauważyła, a nie żebyśmy byli traktowani jak jaskiniowcy, którzy nie mają żadnych potrzeb. My mamy dokładnie takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne. Też chcemy spełnić swoje marzenia, chcemy mieć własne domy - mówił uczestniczący w konferencji pan Andrzej.

- Chcemy godnie żyć, chcemy być traktowani z szacunkiem - podkreślał.

"Chcemy godnie żyć, chcemy być traktowani z szacunkiem" TVN24

Jakub Hartwich, syn posłanki KO, mówił, że "od czasu naszego protestu w 2018 roku nie zmieniło się absolutnie nic". - Rehabilitacja podrożała o 200 złotych. Nie mamy się za co utrzymać. Dziś walczymy o to, żeby nam nie zabrakło pieniążków na życie, na rehabilitację - dodał. - Ta kwota 1200 złotych jest bardzo niska, za to nie można się utrzymać - podkreślał.

Zwrócił się z apelem do posłów, żeby ustawa została przyjęta na zbliżającym się posiedzeniu Sejmu. - Do społeczeństwa apeluję: wspierajcie nas w naszej walce - dodał.

"Te osoby nie powinni się ani prosić o podwyższenie renty socjalnej" TVN24

"Nikt nie może okradać najsłabszej grupy społecznej"

- Jesteśmy zdeterminowani w walce o godne życie naszych niepełnosprawnych dorosłych już dzieci. Nikt nie może okradać najsłabszej grupy społecznej, osób z niepełnosprawnościami, które są niezdolne dla samodzielnej egzystencji. To hańba obecnego rządu, aby pieniądze z Funduszu Solidarnościowego były przekazywane na inne cele - mówiła pani Marzena, mama osoby z niepełnosprawnością.

Inna z opiekunek stwierdziła, że w dobie rosnącej inflacji rolą państwa powinna być opieka nad osobami z niepełnosprawnością. - Uczciwy poseł powinien sam wyjść z inicjatywą opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Te osoby nie powinny się ani prosić, ani domagać podwyższenia renty socjalnej, gdzie mamy też zamrożony zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 215 złotych - powiedziała.

W proteście w Sejmie uczestniczy 11 osób. Niepełnosprawni i ich opiekunowie znajdują się na tym samym korytarzu co podczas poprzednich protestów. Na barierce sejmowej wywiesili transparenty: "Osoby z niepełnosprawnością mają prawo godnie żyć! Renta socjalna w wysokości najniższej krajowej od teraz!"; "PiS-owcy!!! Dlaczego okradliście osoby z niepełnosprawnością z funduszu solidarnościowego".

Do protestujących podeszli funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej i spisali ich przepustki.

Protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Sejmie PAP/Rafał Guz

Agnieszka Ścigaj rozmawiała z protestującymi

Po około trzech godzinach od rozpoczęcia protestu do przebywających na sejmowym korytarzu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przyszła minister do spraw integracji społecznej Agnieszka Ścigaj (koło Polskie Sprawy). Kamera TVN24 zarejestrowała toczącą się dyskusję między przedstawicielką rządu i protestującymi.

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mówili o swoich postulatach. Wskazali między innymi na problem z asystentami osób z niepełnosprawnością.

Protestujący mówili, że w trakcie ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy "nic się nie zmieniło". - Ja jestem od paru miesięcy dopiero, podjęłam się konkretnego zadania - powiedziała Ścigaj.

- W naszym życiu nic się nie zmieniło. Nadal siedzę z rodzicami w domu. Nie mam asystenta - mówił Jakub Hartwich. Jego matka, posłanka Iwona Hartwich wyjaśniła, że "17 grudnia asystent nie zapukał już do domu". - A to pani nie wie, że się programy kończą? - zapytała Hartwich minister.

Ścigaj odpowiedziała, że "programy się nie kończą, tylko są zależne od gminy". - Mój syn trzydziestoletni miał asystenta z fundacji, gdzie podlega warsztatom terapii zajęciowej, do końca grudnia (…) Ale dzisiaj mój syn już nie ma asystenta, chociaż (program-red.) miał ruszyć w styczniu. Jest już 6 marca, asystent jeszcze nie został przyznany w Toruniu - mówiła inna z opiekunek.

- Program asystentury akurat powstał trzy lata temu i rzeczywiście jest rocznie rozstrzygany. W tej chwili przygotowywany jest program prezydencki, z tego co wiem uczestniczycie w pracach, żeby to było stałe systemowe rozwiązanie. Tak naprawdę ustawa jest na finale i będzie to stałe rozwiązanie - powiedziała Ścigaj.

Dyskusja protestujących osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów z minister Agnieszką Ścigaj TVN24

Minister mówiła także, że kwota renty socjalnej zmieniała się na przestrzeni lat. Hartwich wspomniała o zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem w sprawie renty socjalnej. - Obywatele słysząc, że takie osoby mają 1217 złotych nie wierzyli w to po prostu - podkreśliła.

Ścigaj przyznała, że kwota renty socjalnej jest za mała i powinna być "zdecydowanie większa". - Od kilku lat sukcesywnie staram się o to, żeby była większa i tak się dzieje. Oczywiście, że jest za mała, natomiast z drugiej strony również składałam projekty, w tej chwili przygotowuję również różne inne programy, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym - mówiła.

Protesty osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Poprzedni protest opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich podopiecznych trwał od 18 kwietnia do 27 maja 2018 roku. Zgłaszali oni wtedy dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób z niepełnosprawnościami niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Protestujący przekonywali, że zrealizowano wtedy jeden ich postulat - podniesienie renty socjalnej. Po proteście ich uczestnicy, między innymi Iwona Hartwich, otrzymali zakaz wstępu do Sejmu. Hartwich w 2019 roku kandydowała jednak do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej i została wybrana.

Hartwich brała też udział we wcześniejszym proteście w Sejmie, który miał miejsce między marcem, a kwietniem 2014 roku. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami wywalczyli wtedy podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego, wynoszącego wówczas 820 złotych.

Autor:js/adso

Źródło: PAP, TVN24