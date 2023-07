Protest koksowników przed Sejmem. "Przyjechaliśmy z jednym postulatem"

We wtorek przed Sejmem odbywa się protest pracowników Koksowni Częstochowa Nowa, którzy opowiadają się przeciwko planom wdrożenia składki solidarnościowej dla dużych przedsiębiorstw z sektora węglowego. Jak przekazał przedstawiciel związków zawodowych Mariusz Ciupiński, koksownia "musi zapłacić kilkudziesięciomilionową składkę solidarnościową za to, że uzyskała zysk".

"Nie wypracowaliśmy nadzwyczajnego zysku"

Jak przekazał, koksownia "musi zapłacić kilkudziesięciomilionową składkę solidarnościową za to, że uzyskała zysk". - Nasz zysk był wypracowany w ubiegłym roku nie z powodu tego, że my zarabialiśmy nie wiadomo jakie niebotyczne kwoty na produkcji koksu. Nasza firma po prostu w ubiegłym roku uruchomiła trzecią baterię. Ta spowodowała, że mamy większą produkcję, większą sprzedaż - wyjaśniał i dodał, że "jest to porównywalne do lat 2018, 2019, 2021 i 2022".