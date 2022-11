Odroczone posiedzenie komisji w sprawie projektu zmiany konstytucji. Politycy komentują

Mam nadzieję, że nasi koledzy z Solidarnej Polski zdają sobie sprawę, że siłą Zjednoczonej Prawicy jest to, że jest zjednoczona - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, odnosząc się do przegłosowanego wniosku posłanki Anny Marii Siarkowej o odroczenie posiedzenia w sprawie projektu ustawy o zmianie konstytucji. Włodzimierz Czarzasty (Lewica) stwierdził, że "nie głosuje się zmiany konstytucji z ludźmi, którzy tej konstytucji nie szanują".

We wtorek wieczorem sejmowe komisje finansów publicznych oraz obrony narodowej zdecydowały o odroczeniu posiedzenia w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP do czasu dostarczenia opinii ekspertów. Za odroczeniem zagłosowały 44 osoby, przeciw było 39.

Wniosek o odroczenie posiedzenia zgłosiła we wtorek późnym wieczorem posłanka Solidarnej Polski (klub PiS) Anna Maria Siarkowska. Argumentowała, że sprawa zmiany konstytucji jest sprawą najwyższej wagi i nie powinna być rozpatrywana późnym wieczorem przy jedynie jednej dołączonej opinii eksperckiej.

- Szanujmy się, szanujmy siebie i obywateli. Godzina 22 to nie jest godzina, o której powinniśmy rozpatrywać zmiany konstytucji. To jest zbyt poważne. Poza tym powinniśmy mieć opinie ekspertów - mówiła w rozmowie z reporterem TVN24.

Fogiel: siłą Zjednoczonej Prawicy jest to, że jest zjednoczona

Tę kwestię komentowali w środę w Sejmie politycy. Poseł PiS Radosław Fogiel, do niedawna rzecznik partii, stwierdził, że wniosek Siarkowskiej "był dość niespodziewany, zwłaszcza, że jak próbował tłumaczyć przewodniczący (Andrzej - red.) Kosztowniak, ta komisja została zwołana w zasadzie po to, żeby zakomunikować członkom o konieczności powołania grona ekspertów, co jest wymogiem przy zmianie konstytucji".