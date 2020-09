"Będzie można kraść, oszukiwać, używać siły. Wystarczy to uzasadnić walką z pandemią"

Będzie można używać siły i wystarczy to tylko uzasadnić walką z pandemią. Warunek jest tylko jeden: przynależność do partii rządzącej - mówił w Sejmie wicemarszałek izby Włodzimierz Czarzasty (SLD), który komentował nowelizację ustawy, która zakłada wprowadzenie przepisu znoszącego odpowiedzialność urzędników za "naruszenie obowiązków służbowych lub obowiązujących przepisów" w celu przeciwdziałania epidemii. Poseł PiS Andrzej Kosztowniak zapewniał, że proponowane przepisy "nie wprowadzają bezkarności".

W połowie sierpnia posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt do ustawy z 2 marca wprowadza między innymi art. 10 d, który brzmi: "Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione".

Ostatecznie posłowie nie zajęli się tą kwestią w sierpniu, a sprawa powróciła w pierwszym dniu 17. posiedzenia Sejmu w środę. Poseł sprawozdawca Andrzej Szlachta (PiS) przekazał, że komisja finansów publicznych zarekomendowała przyjęcie projektu.

Poseł PiS Andrzej Kosztowniak przedstawił na sali posiedzeń projekt. Zwrócił on uwagę na punkt 10d w projekcie, który - jak powiedział - "wydaje się, że najbardziej kontrowersyjny, przede wszystkim ze strony opozycji". - Przepis ma przede wszystkim doprowadzić do tego, aby działania, które zostały podjęte w trakcie zagrożenia zdrowia i życia, a one były najczęściej w taki sposób podejmowane, były działaniami, które dają prym nad sytuacją związaną z dzisiejszymi przepisami prawnymi - tłumaczył. Zaznaczył tutaj, że proponowane rozwiązania "nie wprowadzają bezkarności", tylko "regulują przepisy dotyczące działalności w stanie wyższej konieczności".

Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione

- W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia trzeba działać natychmiastowo i takie działania zostały podjęte nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Ktoś, kto dziś dokonuje oceny sytuacji sprzed kilku miesięcy, robi to zapewne na chłodno, ale też pamiętajmy o tym, że ponad pół roku temu cały świat nie wiedział, jak się w danych sytuacjach zachowywać - mówi Kosztowniak.

Opozycja: ustawa to "szczelny parasol", "tarcza antyrakietowa"

Podczas dyskusji w Sejmie głos zabrał wicemarszałek Sejmu, szef SLD Włodzimierz Czarzasty. - Tłumacząc z PiS-owskiego na polski: będzie można kraść, oszukiwać. Będzie można używać siły i wystarczy to tylko uzasadnić walką z pandemią, żeby uniknąć kary w przyszłości jak i przeszłości. Warunek jest tylko jeden: przynależność do partii rządzącej, do nowej elity - mówił.

Włodzimierz Czarzasty PAP/Marcin Obara

Jacek Protasiewicz (PSL-Kukiz'15) zwrócił uwagę, że "panowie z PiS-u bardzo twórczo posuwają się w kierunku wyłączenia spod odpowiedzialności prawnej swoich kolegów, funkcjonariuszy państwowych z rekomendacji PiS". - Ten przepis jest po to przyjmowany, żeby być zachętą do łamania prawa - podsumował. Dodał na koniec, że jego klub będzie wnosić o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak w imieniu swojego ugrupowania złożył wniosek o odrzucenie projektu noweli w całości. Według niego, projekt ten - jak żaden inny - w ciągu ostatnich 30 lat demoluje polski system prawny. - To raptem dwa artykuły, trzy zdania, a efekt i skutek porażający - podkreślał. Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość już wiosną wprowadziło w atmosferze zagrożenia epidemią podobne przepisy. - Tamte dotyczyły tylko i wyłącznie przestępstw urzędniczych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych i tak naprawdę w zakresie zakupu towarów i usług. Dziś ciśnie się na usta pytanie: co takiego nabroił PiS w ciągu tych kilku miesięcy, że trzeba tak rozszerzyć tę bezkarność? - pytał.

Według posła Michała Szczerby (KO) "projekt powinien nazywać się nie bezkarność, a bezczelność".

Wanda Nowicka (Lewica) oceniła, że ustawa to "symbol hańby władzy PiS". - To także pierwszy krok na drodze do wprowadzenia całkowitej bezkarności, która marzy się prezesowi Kaczyńskiemu dla siebie i swoich ludzi - mówiła. Nowicka tłumaczyła, że omawiany przepis będzie w praktyce "szczelnym parasolem", a wręcz "tarczą antyrakietową" dla "osób bliskich władzy".

Nowicka: omawiany przepis będzie w praktyce szczelnym parasolem, tarczą antyrakietową TVN24

Kontrowersyjne zakupy resortu zdrowia

Kwestia odpowiedzialności urzędników za działania podejmowane w czasie epidemii stała się szczególnie głośna po publikacjach "Gazety Wyborczej". 12 maja gazeta ujawniła, że resort zdrowia kupił od znajomego brata ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego maseczki ochronne za 5 milionów złotych, które, jak się okazało, nie tylko były wyjątkowo drogie, ale też nie spełniają norm. Wcześniej, 16 kwietnia, dziennik informował, że przepisy w tarczy antykryzysowej o braku odpowiedzialności urzędników między innymi za takie decyzje forsował ówczesny wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, odpowiedzialny za zakupy testów na wirusa.

Zarówno Łukasz Szumowski jak i Janusz Cieszyński nie pełnią już funkcji kierowniczych w resorcie zdrowia. Obaj zrezygnowali.

Autor:akw/kab

Źródło: tvn24.pl