Posłowie chcą zwołania komisji w sprawie działań policji. "Ci panowie nie pojawili się w Senacie"

Posłowie trzech opozycyjnych ugrupowań wystąpili do marszałek Sejmu o zwołanie w trybie nadzwyczajnym na najbliższy czwartek posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. Chcą, aby na komisji omówione zostało postepowanie funkcjonariuszy policji podczas demonstracji w Warszawie.

Szczepański - który jest przewodniczącym komisji administracji i spraw wewnętrznych - mówił, że pod wnioskiem o zwołanie komisji podpisali się wszyscy posłowie opozycji z jego komisji z wyjątkiem przedstawiciela Konfederacji. Poseł Lewicy doprecyzował, że w piśmie do marszałek Elżbiety Witek wnosi o zwołanie w trybie nadzwyczajnym komisji w najbliższy czwartek, o godzinie 12.

Frysztak mówił z kolei, że w piątek w Senacie powinno odbyć się wysłuchanie organów nadzorujących policję, czyli wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego. - Ci panowie nie pojawili się w Senacie, nie złożyli stosownych oświadczeń, zaś z drugiej strony mieliśmy wystąpienia osób, które były pokrzywdzone w ostatnich dniach na ulicach stolicy - mówił poseł KO. Kamiński wysłał pismo do marszałka Senatu, powiadamiając o swojej nieobecności.

Poseł mówił dalej, że we wniosku o zwołanie komisji podniesiona jest kwestia postępowania podczas ostatnich demonstracji w Warszawie policjantów wobec osób małoletnich, a przede wszystkim wobec dziennikarzy. - Nie może być tak, że wskutek działań polskiej policji cierpią osoby, które są powołane do relacjonowania wydarzeń - zwrócił uwagę Frysztak.

Pasławska: w PiS-ie nie służą, a tchórzą

Urszula Pasławska przypomniała, że w 2015 roku ówczesna premier Beata Szydło zapewniała, że PiS nigdy nie wyprowadzi policji do osób protestujących. - Stało się tak, jak z wieloma obietnicami PiS-u. Pani Szydło mówiła w expose, że PiS będzie słuchać i służyć, a tymczasem ta sytuacja potwierdza fakt, że oni nie służą, a wręcz tchórzą - mówiła.

Postrzał i zatrzymanie. Działania policji wobec dziennikarzy

11 listopada ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości, podczas którego doszło do starć z policją. Podczas zamieszek fotoreporter "Tygodnika Solidarność" Tomasz Gutry został trafiony przez policję , a gumowy pocisk utkwił mu w twarzy. Teraz będzie domagał się do policji odszkodowania. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, którzy podczas zabezpieczania Marszu Niepodległości użyli broni gładkolufowej.

Później fotoreporterka opublikowała oświadczenie, w którym napisała, że kiedy wykonywała swoją pracę, fotografując protest pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, została "zaatakowana przez policjanta" - jak napisała - (tylko dlatego, że robiąc zdjęcie, błysnęłam mu w twarz fleszem), a następnie mimo okazania legitymacji prasowej, siłą wrzucona do radiowozu, gdzie próbowano mi wmówić, że to ja byłam agresywna" - napisała. Dodała, że nie przyznaje się do stawianych jej zarzutów.