Posłanki zatańczyły w Sejmie. Chcą zmiany definicji gwałtu

"Nazywam się Miliard" (ang. "One Billion Rising") to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez dramatopisarkę i aktywistkę Eve Ensler po fali gwałtów w USA w 2011 roku. Elementem wspólnym jest taniec, który ma symbolizować pełną władzę kobiet nad ich ciałem.

Kucharska-Dziedzic: składamy ustawę o zmianie definicji zgwałcenia

Wśród kobiet, które tańczyły w Sejmie były także kobiety z Antyprzemocowej Sieci Kobiet. Starają się one o to by wreszcie powstała ustawa, która w pełni będzie implementować Konwencję stambulską do polskiego prawodawstwa. Ustawa, która zmieni definicję zgwałcenia i oprze definicję zgwałcenia na braku świadomej i dobrowolnej zgody - mówiła Anita Kucharska-Dziedzic.