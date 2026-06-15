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W KULUARACH

Posłanka PiS udawała rozmowę przez telefon. Ten poseł też jest w tym "mistrzem"

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pc
"W kuluarach". Dziennikarze TVN24 komentują zachowanie posłanki PiS Dominiki Chorosińskiej
Źródło wideo: TVN24
W programie "W kuluarach" dziennikarze TVN24 wrócili do tematu spotkania na sejmowym korytarzu posłanki PiS Dominiki Chorosińskiej z Radomirem Witem. W trakcie reporter TVN24 pokazał, że polityczka udawała rozmowę przez telefon. - Niektóre uniki są zabawne, inne wprowadzają w lekkie zażenowanie, a czasami nawet szokują - komentował Patryk Michalski, dziennikarz TVN24+.

- Nikomu tak dobitnie nie udało się jeszcze pokazać, że politycy czasami stosują ten wytrych, nawet częściej, niż czasami - przyznał Patryk Michalski. Dodał, że "niektóre uniki są zabawne, inne wprowadzają w lekkie zażenowanie, a czasami nawet szokują". - W najbardziej spektakularnych odmowach zdarzyło mi się powoływanie na kwestie zdrowotne, które kwestiami zdrowotnymi nie były - zauważył.

"Mistrz" Marek Suski

Dziennikarka TVN24 Maja Wójcikowska przywołała z kolei jedną z rozmów z byłym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego za czasów Zjednoczonej Prawicy Piotrem Glińskim. - Mnie przypomina się zawsze rozmowa przy parapecie byłego ministra kultury Piotra Glińskiego, który nie tylko ze mną, ale też z Agatą Adamek rozmawiał bez kultury - przyznała.

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Dodała również, że podobnie jak posłanka Chorosińska, "mistrzem" w udawaniu rozmów przez telefon jest inny polityk PiS. - Marek Suski jest też w tym mistrzem. Gdy tylko pojawia się i wychodzi z sali obrad, nagle trzyma telefon przy uchu - powiedziała Maja Wójcikowska.

Na koniec tego wątku Radomir Wit zwrócił się z krótkim apelem do posłów i posłanek. - Naprawdę wiemy, kiedy państwo udajecie, że rozmawiacie przez telefon. Jest wiele takich przypadków. Próbujmy traktować się poważnie - zaapelował.

Dominika Chorosińska udawała, że rozmawia przez telefon

W najnowszym odcinku "Sejmu Wita" reporter TVN24 pytał posłów na korytarzach sejmowych między innymi o wybory na prezydenta Krakowa i o ustawę o artystach. W pewnym momencie spotkał posłankę PiS Dominikę Chorosińską, która idąc trzymała telefon komórkowy przy uchu. - Przepraszam, telefon pani dzwoni - powiedział Wit. - No właśnie - odpowiedziała. - To pani udawała, że rozmawia? - pytał.

Dominika Chorosińska
Dominika Chorosińska
Źródło zdjęcia: TVN24

- Nie, ja próbowałam się dodzwonić - odpowiedziała Chorosińska. - Ja do pani dzwonię prawdę powiedziawszy, chciałem sprawdzić, czy pani udaje, czy nie - przyznał reporter.

Radomir Wit zauważył, że gdy posłanka usłyszała, o jakiej sprawie chciał z nią porozmawiać, to chętnie zgodziła się na rozmowę. - Po co udawać, że się rozmawia przez telefon? - zastanawiał się dziennikarz.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i Sprawiedliwość
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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