W KULUARACH Posłanka PiS udawała rozmowę przez telefon. Ten poseł też jest w tym "mistrzem" Michał Malinowski |

"W kuluarach". Dziennikarze TVN24 komentują zachowanie posłanki PiS Dominiki Chorosińskiej Źródło wideo: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Nikomu tak dobitnie nie udało się jeszcze pokazać, że politycy czasami stosują ten wytrych, nawet częściej, niż czasami - przyznał Patryk Michalski. Dodał, że "niektóre uniki są zabawne, inne wprowadzają w lekkie zażenowanie, a czasami nawet szokują". - W najbardziej spektakularnych odmowach zdarzyło mi się powoływanie na kwestie zdrowotne, które kwestiami zdrowotnymi nie były - zauważył.

"Mistrz" Marek Suski

Dziennikarka TVN24 Maja Wójcikowska przywołała z kolei jedną z rozmów z byłym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego za czasów Zjednoczonej Prawicy Piotrem Glińskim. - Mnie przypomina się zawsze rozmowa przy parapecie byłego ministra kultury Piotra Glińskiego, który nie tylko ze mną, ale też z Agatą Adamek rozmawiał bez kultury - przyznała.

Dodała również, że podobnie jak posłanka Chorosińska, "mistrzem" w udawaniu rozmów przez telefon jest inny polityk PiS. - Marek Suski jest też w tym mistrzem. Gdy tylko pojawia się i wychodzi z sali obrad, nagle trzyma telefon przy uchu - powiedziała Maja Wójcikowska.

Na koniec tego wątku Radomir Wit zwrócił się z krótkim apelem do posłów i posłanek. - Naprawdę wiemy, kiedy państwo udajecie, że rozmawiacie przez telefon. Jest wiele takich przypadków. Próbujmy traktować się poważnie - zaapelował.

Dominika Chorosińska udawała, że rozmawia przez telefon

W najnowszym odcinku "Sejmu Wita" reporter TVN24 pytał posłów na korytarzach sejmowych między innymi o wybory na prezydenta Krakowa i o ustawę o artystach. W pewnym momencie spotkał posłankę PiS Dominikę Chorosińską, która idąc trzymała telefon komórkowy przy uchu. - Przepraszam, telefon pani dzwoni - powiedział Wit. - No właśnie - odpowiedziała. - To pani udawała, że rozmawia? - pytał.

Dominika Chorosińska Źródło zdjęcia: TVN24

- Nie, ja próbowałam się dodzwonić - odpowiedziała Chorosińska. - Ja do pani dzwonię prawdę powiedziawszy, chciałem sprawdzić, czy pani udaje, czy nie - przyznał reporter.

Radomir Wit zauważył, że gdy posłanka usłyszała, o jakiej sprawie chciał z nią porozmawiać, to chętnie zgodziła się na rozmowę. - Po co udawać, że się rozmawia przez telefon? - zastanawiał się dziennikarz.

OGLĄDAJ: W PiS nie traktują Mentzena poważnie? "Mówią o nim: chłopak z Tik Toka" Zobacz cały materiał

Cały odcinek "Sejmu Wita" można obejrzeć w TVN24+:

OGLĄDAJ: Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał Zobacz cały materiał