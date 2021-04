Przepychanki na sejmowym korytarzu. Posłanka do premiera: dlaczego pan kłamie?

Posłanka Iwona Hartwich (Koalicja Obywatelska) czekała na korytarzu sejmowym na wychodzących ze spotkania z Lewicą premiera Mateusza Morawieckiego i szefa KPRM Michała Dworczyka, by zadać szefowi rządu pytanie o szczepienia osób niepełnosprawnych. Doszło do przepychanek, a posłanka krzyczała do premiera: "pan kłamie!".

Doszło do przepychanek posłanki z funkcjonariuszami SOP. Hartwich krzyczała w kierunku premiera: "Dlaczego pan kłamie?". Dziennikarze mogli obserwować całe zdarzenie z pewnego oddalenia - Straż Marszałkowska nie wpuszczała ich bowiem do korytarza, gdzie mieści się gabinet przeznaczony dla premiera.

Po chwili sytuacja się uspokoiła i Hartwich została zaproszona do sali przez szefa kancelarii premiera i rządowego pełnomocnika do spraw szczepień Michała Dworczyka.

Hartwich: to tylko utwierdza w przekonaniu, jak bardzo PiS gardzi osobami z niepełnosprawnościami

Do zdarzenia posłanka odniosła się na Twitterze. "Kilkunastu silnych, uzbrojonych mężczyzn, używając siły, nie dopuściło mnie do premiera polskiego rządu" - napisała.

Po wyjściu ze spotkania z szefem KPRM posłanka w rozmowie z dziennikarzami podkreśliła, że w sprawie szczepień osób niepełnosprawnych pisze interpelację i zapytania do premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, ale też do ministra Dworczyka. - Powiedziałam panu Dworczykowi, żeby przeczytał choć jedną moją interpelację od początku do końca, gdzie w niej jasno mówię: trzeba jak najszybciej zaszczepić osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, te zależne, te niezdolne do samodzielnej egzystencji, tam, gdzie jest potrzebny drugi opiekun - mówiła Hartwich, wyliczając czynności, które musi wykonać opiekun osoby niepełnosprawnej.