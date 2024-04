Zamknięte posiedzenie klubu parlamentarnego Lewicy zostało wyemitowane w sejmowej telewizji. - Okazało się, że nasze obrady, co do których mamy, czy powinniśmy mieć poufność, są transmitowane. One dotyczą naszych strategii partii politycznych. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca - powiedziała przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki mówił o "nieszczęśliwym incydencie". Poinformował, że przekazał przeprosiny dla klubu Lewicy.

O sprawie napisała w środę Wirtualna Polska. Jak podała, do sytuacji doszło we wtorek w sejmowej sali 102 na zamkniętym posiedzeniu klubu parlamentarnego Lewicy. Podczas obrad dyskutowano między innymi nad strategią klubu w sprawie projektów dotyczących prawa aborcyjnego.

"Gdy posłanki i posłowie omawiają dalsze kroki w związku z procedowaniem projektów - m.in. taktykę na sejmowe komisje i plan debaty na sali plenarnej - ktoś orientuje się, że posiedzenie klubu jest transmitowane przez… sejmową telewizję. A posiedzenie można obejrzeć m.in. w hotelu sejmowym. Słowem: posłowie wszystkich partii mogli posłuchać tego, o czym na tajnych obradach dyskutują parlamentarzyści Lewicy" - napisała Wirtualna Polska.

Żukowska: to nie powinno mieć miejsca

Tę kwestię komentowała w Sejmie przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

- Okazało się, że nasze obrady są transmitowane. Obrady co do których mamy czy powinniśmy mieć poufność. One dotyczą strategii partii politycznych koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca - powiedziała.

Budynek Sejmu Shutterstock

- Otrzymałam wyjaśnienia od pana ministra Cichockiego, bo oczywiście od razu pobiegłam do niego, jak tylko się dowiedziałam, że to leci na żywo na Sejmfliksie, ale na razie nie jestem usatysfakcjonowana do końca tymi wyjaśnieniami, bo pytanie jest takie, czy to się nie powtórzy - mówiła Żukowska.

- Co się tak naprawdę wydarzyło? Problem techniczny, tylko czy ten problem nie wystąpi kiedyś podczas tajnego posiedzenia Sejmu, jak będziemy mówić o rzeczach, o których potencjalnie, nie wiem, Rosja nie powinna się dowiedzieć? Chcę to wyjaśnić dogłębnie i dlatego poprosiłam wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego o pomoc, by jego resort podjął kroki w sprawie zweryfikowania wszystkich tych kanałów sejmowych, internetowych i telewizyjnych pod kątem cyberbezpieczeństwa - dodała.

Czarzasty: nie mam ochoty w tej sprawie jątrzyć

Głos zabrał też współlider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - Jak stwierdził, zdarzyło się to "chyba pierwszy raz w historii Sejmu". - Zająłem stanowisko w tej sprawie, negatywne, i przekazałem je szefowi Kancelarii Sejmu - dodał.

- Zdarzyło się to akurat wczoraj i akurat wtedy, kiedy dyskutowaliśmy o Trzeciej Drodze. Co ludzie o tym myślą? Każdy wysnuwa wnioski z takich rzeczy dla siebie - stwierdził.

Czarzasty: nie mam ochoty w tej sprawie jątrzyć TVN24

- Z racji tego, że jestem za tym, żeby koalicja rozsądnie funkcjonowała, nie mam ochoty w tej sprawie jątrzyć - dodał.

Cichocki: doszło do nieszczęśliwego incydentu

O sprawę był pytany również szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki. - Rzeczywiście doszło do bardzo nieszczęśliwego incydentu. W związku z tym, że był zmieniany system audiowizualny, on jest stale, jak to się mówi, aktualizowany i modernizowany, to technicy, którzy to robili, włączyli na chwilę transmisję z tej sali - przekazał.

Cichocki: doszło do nieszczęśliwego incydentu TVN24

- Sprawa została wczoraj bardzo szybko wyjaśniona, jak tylko pani przewodnicząca Żukowska do mnie przyszła z tą sprawą. Ja wysłałem do pani przewodniczącej i na jej ręce przeprosiny do klubu Lewicy. Wysłałem także notatkę od wicedyrektora ośrodka informatycznego, który wyjaśnił dokładnie, na czym polegał ten incydent i dlaczego do niego doszło - zaznaczył Cichocki.

Autorka/Autor:pp/kab

Źródło: TVN24, Wirtualna Polska