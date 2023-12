Sejm wznowi posiedzenie 11 grudnia. Szymon Hołownia: emocji nie zabraknie

Sejm w czwartek wieczorem po godz. 20:30 przerwał posiedzenie. - Zarządzam przerwę do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 10, kiedy to jednego premiera będziemy powoływać większością 150 procent głosów, następnego większością 248 głosów, więc demokratycznych emocji z pewnością nie zabraknie. Ważne dni dla polskiej demokracji – powiedział ogłaszając przerwę marszałek Sejmu Szymon Hołownia .

Zamrożenie cen energii

Posłowie opowiedzieli się za przyjęciem poselskiego projektu ustawy o ochronie odbiorców energii - przedłużenia do połowy 2024 r. maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc. Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh jako cena maksymalna.

Powstanie komisja śledcza ws. wyborów kopertowych

Wybrano przewodniczącą komisji ds. pedofilii

Zmieniony regulamin Sejmu

Posłowie przyjęli zmiany w Regulaminie Sejmu. Teraz do liczenia głosów przy wyborze prezesa Rady Ministrów zostanie wykorzystane specjalne urządzenie. Sejm wybiera premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym "na zasadach ogólnych", tzn. głosowanie co do zasady będzie odbywało się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów.