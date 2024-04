Reporter TVN24 Artur Molęda, który relacjonował w środę na żywo wydarzenia w Sejmie po głosowaniu nad wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego, poprosił o komentarz posła PiS Jarosława Zielińskiego, byłego wiceszefa MSWiA. Ten przekonywał, że kiedy to on pełnił "służbę nad polską policją, takich sytuacji nie było". Po krótkiej rozmowie stwierdził, że materiał i tak nie zostanie wyemitowany. - Jesteśmy na żywo, więc jak mogę nie wyemitować? - odpowiedział Molęda. Kierwiński z kolei stwierdził, że stawiane mu zarzuty były "kuriozalne".

Zieliński: to nie jest tak, że zawsze większość ma rację

Zieliński powiedział, że "podstawowym powodem złożenia wniosku (o wotum nieufności - red.) było to, co się działo pod Sejmem podczas protestu rolników". - Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych ten wniosek rozpatrywała, słuchaliśmy odpowiedzi na pytania. One nas (posłów składających wniosek - red.) nie przekonały. (...) Oczywiście wynik jest taki, jak wiemy, ale to nie jest tak, że zawsze większość ma rację - mówił.

- Obserwowałem to wszystko bardzo dokładnie. Byłem zresztą w środku tej manifestacji. Nie po to, żeby manifestować, bo nie była to moja rola. Przechodziłem tamtędy kilkukrotnie i widziałem te działania i zachowania. Policja wykonuje swoje rzemiosło z jednej strony, a z drugiej strony jest za to wszystko ktoś odpowiedzialny politycznie i niestety budzi nasze wątpliwości to, co się działo, jeżeli chodzi o samą koncepcję zabezpieczenia tej operacji policyjnej w przypadku słusznej demonstracji, bo przecież rolnicy w słusznej sprawie demonstrowali - powiedział.