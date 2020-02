Opozycja wygrała głosowanie. "PiS z posłem Suskim na czele częściowo zaspał"

"Być może posłowie PiS zaspali, a być może gryzie ich sumienie"

"Wiedzieliśmy, że nie ma wszystkich naszych kolegów"

Wiceprzewodnicząca komisji Kultury i Środków Przekazu Joanna Lichocka (PiS) mówiła, że "posiedzenie komisji trwało bardzo krótko, ponieważ nie przyszedł na to posiedzenie sprawozdawca ze strony Senatu, pani senator (Barbara Zdrojewska - red.), która została wyznaczona sprawozdawcą i która miała referować ten wniosek o odrzuceniu tej ustawy". Dodała, że "zwykle odbywa się jeszcze do tego dyskusja w komisji i komisja wtedy opiniuje uchwałę Senatu. - Tutaj ze względu na to, że pani senator nie znalazła czasu na zaprezentowanie wniosku, po rozpoczęciu posiedzenia komisji przewodniczący zdecydował, że zaopiniujemy to stanowisko - mówiła Lichocka.