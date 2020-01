Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie ustawy represyjnej

Posłowie odrzucili w czwartek uchwałę Senatu, który w piątek odrzucił nowelizację ustaw sądowych. Wcześniej wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek złożył wniosek formalny o wyłączenie z porządku obrad punktu dotyczącego głosowania nad ustawą nazywaną represyjną, ale nie zgodziła się na to marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Wniosek o wyłączenie z obrad głosowania

"Dzieje się prawdziwy zamach stanu"

W czasie obrad posłowie przystąpili do zadawania pytań. Krzysztof Paszyk z klubu PSL-Kukiz 15 ocenił, że nowela ustaw sądowych "nic obywatelom, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, nie daje".

Prezydent: kiedy ustawa zostanie mi przedłożona, wtedy się nad nią pochylę

- Jest tak, że najpierw ustawa musi wyjść z parlamentu, musi zostać przedłożona prezydentowi, żeby prezydent się mógł nad nią pochylić i podjąć decyzję, co do jej dalszego losu. Ja gwarantuję, że w przewidzianym konstytucją czasie, zostanie to dokonane - mówił.