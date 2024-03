W czwartek Sejm, podczas drugiego dnia posiedzenia, przeprowadzi pierwsze czytanie nowelizacji Kodeksu karnego, dotyczącej zmiany definicji gwałtu. Posłowie będą pracować również nad nowelizacją Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Zajmą się także uchwałą w sprawie sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności do Unii Europejskiej.

Sejm kontynuuje w czwartek swoje obrady. Drugiego dnia posiedzenia posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, który został zgłoszony przez grupę posłów Lewicy, PSL-TD, KO i Polski 2050-TD.

Zgodnie z projektowaną regulacją, zmianie ulegnie m.in. brzmienie art. 197 Kk, który dotyczy definicji gwałtu. Po zmianie, za gwałt uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody.

Według obowiązujących przepisów, za gwałt uznaje się doprowadzenie do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem, co - jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu - wskazuje na konieczność wyrażenia sprzeciwu wobec niechcianych zachowań seksualnych.

Zmiany w definicji gwałtu - co zakłada projekt?

W projekcie proponuje się podniesienie dolnego wymiaru kary za zgwałcenie do lat 3, co - jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu - zmienia rozumienie zgwałcenia z występku na zbrodnię. Obecnie za zgwałcenie grozi kara od 2 do 12 lat więzienia.

Projekt zakłada także zaostrzenie kar za doprowadzenie innej osoby do poddania się tzw. innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności. Według obowiązujących przepisów osoba popełniająca taki czyn podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Po zmianach przestępstwo to będzie zagrożone karą od 2 do 10 lat więzienia.

Zgodnie z projektowaną regulacją, takie same kary będą groziły również za zgwałcenie osoby chorej psychicznie lub niepełnosprawnej intelektualnie. Według obowiązujących przepisów, za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności na okres od 6 miesięcy do lat 8.

Projektowana regulacja proponuje także ujednolicenie wymiaru kary za zgwałcenie osoby pozostającej w stosunku zależności bądź krytycznym położeniu oraz osoby małoletniej. Zgodnie z projektem, osobie, która doprowadzi do obcowania płciowego inną osobę przez nadużycie stosunku zależności lub krytycznego położenia, grozi kara od 3 lat więzienia.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, jednolity wymiar kary wskazuje, że szczególna sytuacja osoby pokrzywdzonej lub jej wiek nie może stanowić w tych wypadkach okoliczności łagodzącej czy obniżającej zakres odpowiedzialności sprawcy.

Uchwały w sprawie nałożenia sankcji, nowelizacja Kodeksu cywilnego

Izba w czwartek zajmie się również przedstawionym przez prezydium Sejmu projektem uchwały w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE.

Jak zauważyli autorzy projektu, import tych produktów z Rosji i Białorusi w dalszym ciągu generuje ogromne dochody dla producentów, handlowców i budżetów tych państw.

Posłowie mają przeprowadzić też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Jego celem jest wyjęcie kredytów dla rolników spod przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Autorka/Autor:asty, tas

Źródło: PAP