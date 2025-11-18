Żukowska: pewna wyboru Czarzastego na marszałka Sejmu będę wtedy, kiedy zobaczę wynik głosowania Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: We wtorek rozpoczyna się czterodniowe posiedzenie Sejmu.

Czy teraz będzie nim kierował Włodzimierz Czarzasty? O tym, co go kręci, czytaj TVN24+ >>>

Kto będzie nowym prezesem IPN, skoro nie może już nim być Karol Nawrocki? Posłanki i posłowie zdecydują o wielu sprawach.

Pierwszym punktem obrad Sejmu, który zbiera się we wtorek o godzinie 11 będzie wybór nowego marszałka. Zgodnie z umową koalicyjną lidera Polski 2050 Szymona Hołownię ma zastąpić współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Posłowie mają też wybrać nowego wicemarszałka lub wicemarszałków Sejmu. Hołownia mówił w czwartek, że jeśli on zostanie zgłoszony na wicemarszałka, to chętnie podejmie się tej funkcji. Jednocześnie Hołownia zabiega o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Przemysław Czarnek (PiS) uważa, że przy okazji zmian w Prezydium Sejmu klub PiS powinien wystawić ponownie kandydaturę Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu.

Prawo oświatowe, deregulacje, Służba Więzienna

W planie obrad figuruje także rządowy projekt nowelizacji Prawa oświatowego, którego celem jest przede wszystkim modyfikacja przepisów, w oparciu o które minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Sejm rozpatrzy też rządowy projekt deregulacyjny, który ma kompleksowo uregulować wdrożenie w systemie szkolnictwa wyższego i nauki dyplomów w postaci elektronicznej oraz repozytorium.

Posiedzenie Sejmu Źródło: PAP/Paweł Supernak

Posłowie mają też pracować nad kolejnymi dwoma rządowymi projektami deregulacyjnymi, które przewidują zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczą one między innymi rozliczenia podatkowego, do którego będzie można zaliczać wydatki na zakup papierów wartościowych, które zostały umorzone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Sejm zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Przewiduje on wprowadzenie dla funkcjonariuszy SW świadczenia mieszkaniowego wzorowanego na analogicznym świadczeniu, które będzie należne funkcjonariuszom służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych.

Środa w Sejmie

W środę posłowie rozpatrzą rządowy projekt dotyczący obowiązku publikacji w specjalnym rejestrze danych o umowach zawieranych m.in. przez samorządy. Projektowana ustawa przesuwa termin wejścia w życie obowiązku publikacji danych o zawartych umowach na przyszły rok.

Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2027 r. obowiązek publikacji miałyby urzędy państwowe takie jak ministerstwa, kancelaria premiera czy kancelaria prezydenta. Od 1 lipca 2027 r. dane o umowach miałyby publikować samorządy i samorządowe instytucje, a od 1 stycznia 2028 r. – pozostałe jednostki finansów publicznych.

Sejm rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ten deregulacyjny projekt dotyczy uproszczenia procedur oraz ochrony spadkobierców przed utratą zwolnień podatkowych. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu, możliwe będzie przywrócenie terminu na zgłoszenie nabytego majątku przez członków najbliższej rodziny, jeśli wykażą, że jego przekroczenie nastąpiło bez ich winy.

Sejm zajmie się również rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Projekt ten, dostosowujący polskie prawo do unijnych przepisów, przewiduje wprowadzenie mechanizmu, który będzie wyrównywał koszty emisji CO2 pomiędzy producentami UE objętymi unijnym systemem handlu emisjami, a firmami spoza Wspólnoty, które nie ponoszą analogicznych opłat.

Posłowie będą też pracować nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji (MC). Projektowane przepisy mają zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie.

W środę Sejm zajmie się projektem zmian w ustawach "w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa na polskich obszarach morskich oraz zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim".

Projekt - określony w MON nazwą "Bezpieczny Bałtyk" - dotyczy przede wszystkim działań polskich sił zbrojnych, a także w pewnym zakresie Straży Granicznej i Policji, w powietrzu i na morzu. Chodzi o zadania związane z obroną przeciwlotniczą oraz monitorowanie polskich wód terytorialnych na Bałtyku, jak również wód międzynarodowych, przede wszystkim w ochronie kluczowej dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w tym gazociągu Baltic Pipe czy platform wiertniczych.

"Niski przelot" rosyjskich myśliwców nad platformą na Bałtyku Źródło: TVN24

Jeśli chodzi o działania na morzu, kluczowym zapisem w projekcie jest możliwość użycia uzbrojenia przez jednostki wojskowe Marynarki Wojennej i lotnictwa wojskowego w obronie infrastruktury krytycznej, w samoobronie lub w obronie innego należącego do polskiego wojska, SG lub Policji statku powietrznego czy okrętu. Rozkaz otwarcia ognia będzie mógł w kryzysowej sytuacji wydać dowódca danego okrętu lub statku powietrznego za uprzednią zgodą na takie działanie ze strony Dowódcy Operacyjnego.

Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt. Według wiceministra klimatu i środowiska Mikołaja Dorożały, celem zmian jest zapewnienie finansowanie Azylu na lata 2026–2031 oraz doprecyzowanie przepisów umożliwiających m.in. przekazywanie zwierząt do innych ośrodków do czasu dostosowania siedziby Centralnego Azylu w Lesznowoli.

Sejm ma się zająć także projektem uchwały przygotowanym przez PiS "w sprawie pilnej potrzeby zabezpieczenia terenu wokół Ministerstwa Obrony Narodowej". W projekcie "Sejm RP wzywa rząd RP do przejęcia nieruchomości Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie z poszanowaniem Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych".

W uzasadnieniu wskazano, że "okolice ulicy Belwederskiej w Warszawie kumulują siedziby prezydenta RP, prezesa Rady Ministrów oraz ministra obrony narodowej". Według posłów PiS, wymagają one stosownego zabezpieczenia kontrwywiadowczego, a także instalacji potencjalnych systemów antydostępowych, w tym antydronowych. Ponadto - jak wskazali - bezpośrednie sąsiedztwo Ambasady Federacji Rosyjskiej stanowi zagrożenie kontrywywiadowcze.

Straż Marszałkowska i projekt zmian Karty Nauczyciela

Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada wprowadzenie jednolitej regulacji zasad i trybu wydawania orzeczeń przez ZUS. Lekarze orzecznicy będą mogli wybrać, czy chcą wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę czy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Rozmowa Adamek ze Strażą Marszałkowską i dyrektorką Biura Obsługi Mediów o ograniczeniach dla dziennikarzy Źródło: TVN24

Sejm będzie pracował też na rządowym projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt ma umożliwić spółkom górniczym stopniową likwidację kopalń przy wsparciu finansowym państwa. Dla pracowników sektora przewidziany jest pakiet świadczeń osłonowych, takich jak urlopy górnicze czy jednorazowe odprawy. Ponadto, przyjęte rozwiązania rozszerzają planowany system wsparcia państwa na rynek węgla kamiennego, w tym węgla koksującego.

Posłowie zajmą się też projektem Polski 2050 zmian w funkcjonowaniu Straży Marszałkowskiej. Chodzi m.in. o dodanie do obowiązków Straży Marszałkowskiej zadań w zakresie obronności państwa, w tym dotyczących planowania i realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w państwie oraz zarządzania kryzysowego.

Sejm rozpatrzy projekt zmian Karty Nauczyciela, który przewiduje, że nauczyciele będą mieli zapłacone za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Projekt przygotowała grupa posłów Koalicji Obywatelskiej.

W porządku obrad jest też pilny rządowy projektu nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin, który przesuwa o rok obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Sejm pracuje nad likwidacją CBA

W czwartek wieczorem Sejm ma przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA ma być zlikwidowane od 1 maja 2026 r.

Rząd 10 grudnia 2024 r. przyjął projekt ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz likwidacji CBA. Zgodnie z nim CBA miało przestać istnieć 1 lipca 2025 r. Dokument nie trafił jednak do Sejmu, bo prezydent Andrzej Duda zapowiadał, że likwidacji nie podpisze.

W nowych zapisach, tak jak w projekcie z grudnia 2024 r., zadania likwidowanego CBA mają zostać przeniesione do policji, w której ma powstać Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, oraz do wzmocnionej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i do Krajowej Administracji Skarbowej, która miałaby przejąć badanie oświadczeń majątkowych. W projekcie zapisano też m.in. zasady koordynacji działań antykorupcyjnych oraz szczegóły podjęcia i prowadzenia osłony antykorupcyjnej.

Asystencja osobista i obronność

W piątek Sejm przeprowadzi głosowania na poprawkami Senatu do kilku ustaw oraz powoła prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Na to stanowisko Kolegium IPN zarekomendowało dr. hab. Karola Polejowskiego, dotychczasowego zastępcę prezesa IPN. Sejm ma też powołać członków Rady Fiskalnej.

Posłowie zajmą się też dwoma projektami - rządowym i poselskim - o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Rządowa regulacja zakłada, że wnioski o ustalenie prawa do asystencji będzie można składać od 1 stycznia 2027 r. Według szacunków MRPiPS ze wsparcia skorzysta ok. 100 tys. osób. Poselski projekt w tej sprawie złożyła Lewica.

Rzecznik rządu Adam Szłapka o ustawie o asystencji osobistej

Sejm rozpatrzy rządowy projekt ustawy o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Nowe przepisy umożliwią powstanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, który ma zostać zasilony kwotą 4,65 mld euro.

Pieniądze te Polska będzie mogła przeznaczyć na inwestycje związane z rozwojem budownictwa ochronnego i infrastruktury ochrony ludności, budową i modernizacją infrastruktury podwójnego zastosowania. Chodzi także o inwestycje w cyberbezpieczeństwo oraz modernizację przedsiębiorstw, w tym wsparcie na rzecz badań naukowych i rozwoju.

Posłowie rozpoczną też prace nad projektem nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Projekt przygotowany przez posłów Polski 2050 przewiduje nałożenie na osoby w wieku do 70 lat, posiadających pozwolenia na posiadanie broni w celach łowieckich, sportowych i szkoleniowych obowiązku okresowych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających co 5 lat spełnienie kryteriów zdrowotnych związanych z posiadaniem broni i zwiększenia częstotliwości badań dla osób w wieku powyżej 70 lat poprzez wprowadzenie zasady powtarzania badań co 2 lata.

