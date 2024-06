Obraduje Sejm. Od rana przegłosowano w nim kilka kwestii. Jedną z najważniejszych jest ta, dotycząca ochrony sygnalistów. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Tymczasem wniosek o szybkie przejście do drugiego czytania prezydenckiego projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa przepadł z kretesem. Przeciwko temu rozwiązaniu było aż 399 posłów. - Ten projekt zawiera tyle wad, że musimy skierować go do komisji - mówił przed głosowaniem Paweł Suski z KO.

Po godz. 9 w piątek Sejm wznowił obrady. To ostatni dzień tego posiedzenia. W izbie przyjęto już rano w głosowaniu projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 roku.

Co już przyjęto

Za przyjęciem ustawy głosowało 222 posłów, 189 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej posłowie przegłosowali dwie poprawki, które podczas drugiego czytania zgłosił klub parlamentarny KO. Pierwsza z nich dotyczy zmiany zapisów w sprawie zakwaterowania osób skierowanych przez organy administracji publicznej do wzmocnienia Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej (w dniach 1 września 2024 - 31 lipca 2025) w celu realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Polskę prezydencji w Radzie UE.

Według wcześniejszych zapisów nieodpłatne zakwaterowanie i szkolenia przed wyjazdem tych osób "zapewnia" MSZ . Zgodnie z przyjętą poprawką "może zapewnić nieodpłatne zakwaterowanie i zapewnia".

Druga z przyjętych poprawek dotyczy zwiększenia limitów nadgodzin dla Służby Ochrony Państwa na rok 2024 i 2025.

Posłowie odrzucili natomiast wniosek mniejszości zgłoszony przez klub PiS. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli wykreślenia zapisu mówiącego o tym, że do zamówień na roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z przewodnictwem Polski w Radzie UE nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ochrona sygnalistów

Sejm przyjął też poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów. Zakładają one m.in. wykreślenie prawa pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ma ona na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, zgodnie z nią ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby.

Ustawa o komisji ds. rosyjskich wpływów

Sejm skierował też w piątek do dalszych prac komisji projekt ustawy, która formalnie ma zakończyć działalność Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 175 posłów, 237 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W związku z tym projekt trafił do dalszych prac w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Projekt ustawy grupy posłów Polski 2050 – Trzeciej Drogi zakłada uchylenie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Jak podkreślili w uzasadnieniu wnioskodawcy, uchylana ustawa narusza liczne przepisy konstytucji, w tym tak fundamentalne jak art. 2 ustanawiający zasadę demokratycznego państwa prawa poprzez wprowadzenie nieprecyzyjnych i działających wstecz przepisów represyjnych, a także art. 10 ustanawiający zasadę trójpodziału władzy poprzez przyznanie de facto funkcji sądowniczych organowi politycznemu, czy też art. 42 zakazujący karania za czyny, które w chwili popełnienia nie były objęte sankcją karną.

Zaznaczono również, że uchylana ustawa jest obecnie "martwa". 29 listopada 2023 r. Sejm odwołał wszystkich członków komisji.

W porządku piątkowych głosowań był też wniosek o przystąpienie do drugiego czytania nad przedstawionym przez prezydenta projektem ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Izba nie przychyliła się do tego wniosku. Przeciwko wnioskowi o niezwłoczne przejście do drugiego czytania opowiedziało się 399 posłów. Za zagłosowało dziewięciu, zaś od głosu wstrzymało się czterech. - Ten projekt zawiera tyle wad, że musimy skierować go do komisji (...) Tylko z szacunku dla instytucji projektodawcy nie wyrzucamy go z wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu - mówił przed głosowaniem poseł KO Paweł Suski.

Projektowane przepisy, zakładające m.in. powołanie nowego Dowództwa Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych, trafią do sejmowej komisji obrony.

Co jeszcze czeka parlamentarzystów

Posłowie zdecydują też o losie projektu zmian w Kodeksie wyborczym, który wprowadza możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców w kraju i za granicą w wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

Sejm w bloku głosowań uzupełni składy sejmowych komisji śledczych ds. wyborów korespondencyjnych z 2020 r., tzw. afery wizowej oraz ds. Pegasusa. Powodem jest to, że między innymi szefowie tych komisji zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego.

Sejm ma się także zapoznać z przedstawioną przez ministra infrastruktury informacją z wykonania w 2023 roku programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich".

Autorka/Autor:akr/adso

Źródło: PAP