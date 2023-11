PiS "w odwrocie", jego misja "skazana na porażkę". Zagraniczne media komentują wydarzenia w Sejmie

Agencja Reutera w swojej relacji przypomniała, że wygrana proeuropejskich partii zwiastuje nowy początek polskiej polityki. "Prezydent Andrzej Duda formalnie nominował ustępującego premiera Mateusza Morawieckiego do utworzenia nowego rządu, ale nie ma na to prawie żadnych szans" – podkreśliła.

Politico: PiS w odwrocie

"Na znak nowych zmian usunięto bariery policyjne, które uniemożliwiały społeczeństwu dostęp do budynków parlamentu. Obiecał także zwiększenie dostępności parlamentu dla dziennikarzy, których poruszanie się po salach parlamentu zostało poważnie ograniczone przez PiS" – dodano.

Deutsche Welle: nowa koalicja dąży do uwolnienia unijnych funduszy

Portal niemieckiego nadawcy Deutsche Welle (DW) wskazał, że prezydent Andrzej Duda – powierzając Mateuszowi Morawieckiemu misję utworzenia rządu - zdaje się "grać na czas, pozwalając konserwatystom na przekonywanie opinii publicznej, że budują rząd, choć w rzeczywistości nie mają na to szans".

"Po podpisaniu porozumienia stwierdzającego gotowość do rządzenia, obiecują przywrócenie norm demokratycznych, nadszarpniętych ośmioletnimi rządami PiS. Dążą do naprawy sojuszy międzynarodowych i doprowadzenia do uwolnienia miliardów euro z funduszy unijnych, zamrożonych w wyniku ataków PiS na wymiar sprawiedliwości w kraju" – dodaje.